Ryan Reynolds scrive un nuovo film corale: reunion in arrivo con Hugh Jackman?

L'attore di Deadpool & Wolverine anticipa un progetto in fase di scrittura con un cast d'eccezione. E Hugh Jackman potrebbe farne parte.

Sebbene sia noto soprattutto per i suoi ruoli al cinema, Ryan Reynolds è anche un produttore affermato e cofondatore della casa di produzione Maximum Effort. Proprio in veste di produttore - ma anche di autore - l'attore canadese ha rivelato di essere impegnato nella scrittura di un nuovo film dal taglio corale.

Reunion con Hugh Jackman all'orizzonte?

Ospite del Time 100 Summit 2025, Reynolds ha condiviso qualche dettaglio sui suoi piani futuri, accennando a un progetto inedito. "Sto scrivendo qualcosa che coinvolge un ensemble", ha detto durante l'intervista, come riportato da The Hollywood Reporter. Nessuna informazione ufficiale sulla trama o sul titolo, ma la dichiarazione ha già fatto partire le speculazioni tra i fan.

IF - Gli amici immaginari: Ryan Reynolds in una scena

Molti hanno ipotizzato che si tratti del già vociferato Boy Band, commedia incentrata su un gruppo di ex star della musica pop, ormai quarantenni e cinquantenni, decise a rimettersi in gioco dopo il successo giovanile. Reynolds ha confermato di essere arrivato alla seconda stesura della sceneggiatura e di essere coinvolto nel progetto anche in veste di produttore.

L'attore ha inoltre annunciato una futura collaborazione con Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, e con Hugh Jackman, anche se ha precisato che si tratterà di un film al di fuori dell'universo Marvel. Il che ha rafforzato le voci secondo cui Boy Band potrebbe essere proprio il titolo a cui si riferiva Reynolds durante il summit.

Ryan Ryenolds e Hugh Jackman in una foto

Fondata nel 2018 insieme a George Dewey, la società di produzione Maximum Effort ha all'attivo film di successo come Free Guy, IF - Gli amici immaginari, Un matrimonio esplosivo e i sequel di Deadpool. È dunque molto probabile che anche questo nuovo progetto venga sviluppato all'interno dello studio.

In attesa di conferme ufficiali, l'idea di vedere Reynolds e Jackman di nuovo insieme - stavolta in un contesto lontano dai supereroi - sta già alimentando l'interesse degli appassionati e degli addetti ai lavori.