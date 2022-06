Ryan Reynolds saluta Internet Explorer come solo lui sa fare: "Meritavi di restare ancora con noi"

Dopotutto non sarebbe Ryan Reynolds se anche in un'occasione come l'addio al primo internet browser di sempre, Internet Explorer, non sfoggiasse tutto il suo senso dell'umorismo con un saluto davvero particolare.

A riportarlo è anche Screen Rant, che segnala il simpatico tweet dell'attore di Deadpool, un post in cui una coincidenza di date è praticamente tutto ciò che serve a Reynolds per imbastire la sua ultima battuta su un tema d'attualità che decreta, dopotutto, la fine di un'era.

"Lonesome Dove: The Outlaw Years fu uno dei miei primi ruoli, era il 1995. Sono stati dei 27 anni davvero folli da allora, e non ce l'avrei mai potuta fare senza di te, Internet Explorer. Lo show non meritava un'altra stagione, ma tu sicuramente sì. #BringBackInternetExplorer @microsoft" incalza l'attore nel post, attirando tra l'altro una serie di risposte che invece ringraziano il fatto che il browser sia stato mandato in pensione, essendo noto più per i suoi difetti come un'estrema lentezza o i vari bug (e i meme), che per la sua efficienza...

Eppure di fan su Twitter l'hashtag #BringBackInternetExplorer sembra starne racimolando... Che possa davvero prendere piede, o è tutto ancora una volta "per il meme"?