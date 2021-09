Ryan Reynolds risponde a Gerard Butler sui social e i fan chiedono un buddy movie con i due attori

Ryan Reynolds ha scelto Instagram per rispondere alle parole di Gerard Butler, risalenti a poco più di una settimana fa, relative a Free Guy e al fatto che la star di 300, su sua stessa ammissione, solitamente "non guarda i film di Ryan Reynolds." I fan dei due attori non hanno perso tempo, tempestando il post con richieste di un buddy movie.

"Riuscite a credere che Gerard Butler non sappia cosa sia Free Guy?" ha scritto scherzosamente Reynolds su Instagram, accompagnando il post con un tweet ritraente il commento di Butler del 21 settembre. Nella foto, l'attore di Deadpool ha anche cerchiato un suo tweet, che era finito sotto l'articolo nella sua timeline.

Riferendosi alla sua recente promessa di eguagliare le donazioni dei fan all'American Civil Liberties Union e al NAACP Legal Defense Fund, Ryan ha continuato: "Inoltre, riuscite a credere che le sfide alla democrazia non siano mai state più grandi e che Blake ed io eguaglieremo le vostre donazioni a @aclu_nationwide e @naacp_ldf? L'ordine di queste domande è stato ottimizzato per Internet, non per grado di importanza."

Poco più di una settimana un giornalista aveva chiesto a Gerard Butler di parlare delle somiglianze tra Gamer e Free Guy, al che l'attore scozzese aveva dichiarato: "Io credevo che Gamer fosse geniale, adoravo le sue critiche inerenti a dove stava andando il mondo, tra videogiochi e vita virtuale. La gente non l'ha capito quando è uscito, è diventato un cult soltanto in seguito. In realtà non so cosa sia Free Guy - Eroe per gioco, non guardo i film di Ryan Reynolds."