Ryan Reynolds protagonista e produttore del remake di Una calibro 20 per lo specialista

Il film degli anni '70 con star Jeff Bridges e Clint Eastwood sarà alla base di un nuovo progetto prodotto da Maximum Effort.

Ryan Reynolds sembra sarà il protagonista di un remake del film Una calibro 20 per lo specialista, che nel 1974 aveva come star un cast guidato da Clint Eastwood e Jeff Bridges.

Il nuovo progetto sarà prodotto da Amazon MGM Studios e l'attore canadese sembra sarà coinvolto anche in veste di produttore tramite la sua Maximum Effort.

Il team al lavoro sul remake

Il remake rappresenterà il debutto alla regia di Shane Reid, in precedenza montatore di Deadpool & Wolverine, il film con Ryan Reynolds che ha incassato ben 1.33 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Reynolds in una foto di IF

L'attore canadese è attualmente al lavoro sullo sviluppo della sceneggiatura in collaborazione con Enzo Mileti e Scott Wilson, duo che ha lavorato insieme alla quarta stagione di Fargo ed è coinvolto in veste di consulenti per Snowfall.

Reynolds e la sua casa di produzione Maximum Effort, nei prossimi mesi, saranno coinvolti nella realizzazione del film Animal Friends, una co-produzione targata Legendary e Warner Bros, e di Eloise, un adattamento live-action di un popolare libro per bambini scritto da Kay Thompson che sarà diretto da Amy Sherman-Palladino, autrice inoltre della sceneggiatura insieme a Hannah Marks e Linda Woolverton.

Cosa raccontava il film originale

Una calibro 20 per lo specialista era stato scritto e diretto da Michael Cimino, che era alla sua prima regia cinematografica, e raccontava la storia di un rapinatore di banche e del suo irriverente braccio destro mentre riunivano il loro team per compiere un'ambiziosa nuova rapina.

Clint Eastwood aveva la parte dell'Artigliere, il veterano della Guerra di Corea e rapinatore di banche al centro della trama.

Grazie alla sua performance nel film, Bridges aveva ottenuto una nomination agli Oscar. Il progetto, inoltre, aveva incassato 21.7 milioni di dollari.