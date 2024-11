Ryan Reynolds, per Marta Stewart non è divertente e Hugh Jackman approva: "Finalmente qualcuno lo ha detto"

La popolare e controversa conduttrice televisiva non è una fan di Reynolds e dei suoi film campioni di incassi e Hugh Jackman le ha dato ragione (scherzando)

Hugh Jackman ha dato ragione a Martha Stewart! L'attore è intervenuto nella polemica tra il suo amico di lunga data Ryan Reynolds e la popolare conduttrice televisiva, dopo che quest'ultima è apparsa come ospite speciale nel game show Rent Free e ha affermato che Reynolds non è "così divertente nella vita reale".

Reynolds ha poi risposto con un commento su X, scrivendo: "Non sono d'accordo con lei. Ma ci ho provato una volta. Quella donna è inaspettatamente arzilla. Ha davvero colmato il divario dopo circa un chilometro".

Poco dopo, Jackman, che ha recentemente recitato con Reynolds in Deadpool & Wolverine, ha rivelato il suo pensiero sulla situazione, rispondendo al commento di Reynolds e concordando con la Stewart: "Finalmente qualcuno lo ha detto".

Si riapre la faida tra Reynolds e Jackman

I due attori hanno avuto una faida scherzosa per molti anni. In un'intervista del 2020, l'interprete di Wolverine aveva dichiarato al Daily Beast di ritenere che fosse stata Scarlett Johansson a dare il via al battibecco, dato che è stata sposata con il collega dal 2008 al 2011.

"Lo rimproveravo perché ero molto amico di Scarlett, e lei aveva appena sposato Ryan, quindi quando arrivava sul set gli dicevo: 'Ehi, è meglio che ti comporti bene qui, amico, perché ti sto osservando', e abbiamo iniziato a prenderci in giro a vicenda", ha raccontato Jackman.

"E poi tutto è degenerato con la storia di Deadpool e lui mi ha chiamato in causa, cercando di manipolarmi attraverso i social media per fare quello che voleva", ha aggiunto. Di recente, Reynolds e Jackman si sono scambiati dei messaggi commoventi e divertenti per i loro rispettivi compleanni.