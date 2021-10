Hugh Jackman: gli auguri a Ryan Reynolds per il compleanno sono tutti da ridere (VIDEO)

Hugh Jackman è il protagonista di un video esilarante, girato in occasione del compleanno di Ryan Reynolds. La clip mostra l'attore australiano mentre paga delle persone affinché queste facciano lo "sforzo" di fare gli auguri alla star di Deadpool.

Ieri, sabato 23 ottobre, Ryan Reynolds ha spento 45 candeline e diverse celebrità, insieme a tantissima gente comune, hanno approfittato dei canali social per fare gli auguri all'attore naturalizzato statunitense, tra i più divertenti ed amati del panorama cinematografico internazionale. Come prevedibile, in molti attendevano un "segnale" da Hugh Jackman, il nemico-amico numero uno alla star di Free Guy: ormai da anni, i due sono protagonisti di siparietti esilaranti, in cui fanno finta di odiarsi a vicenda.

Questa volta, per celebrare al meglio Reynolds, l'interprete di Wolverine ha condiviso un video in cui i membri della sua troupe fanno, uno dietro l'altro, i migliori auguri di buon compleanno a Ryan Reynolds. Alla fine, la telecamera inquadra proprio Jackman che, dopo un momento di esitazione, trova la forza di dire "Buon compleanno, Ryan". La clip continua con Jackman che retribuisce i membri della troupe a cui aveva promesso denaro se avessero fatto gli auguri a Reynolds. "Non è facile..." scherza Jackman. "Buon compleanno, Ryan. Ecco, ce l'abbiamo fatta! Quante persone abbiamo coinvolto? La gente dice che non mi piaci, ma erano ben 15 persone!".

Ryan Reynolds tornerà presto sullo schermo come protagonista di Red Notice, film che lo vede recitare al fianco di Gal Gadot e Dwayne Johnson. Nei giorni scorsi, Netflix ha pubblicato il nuovo trailer del film, in uscita il 12 novembre sulla piattaforma di streaming. Diretto da Rawson Marshall Thurber, il lungometraggio narra le vicende di un profiler dell'FBI (Johnson) che collabora con un grande famoso ladro (Reynolds) per catturare il ladro d'arte più ricercato del mondo (Gadot).