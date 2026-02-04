Ryan Reynolds e Kenneth Branagh nella prima foto di Mayday, la nuova commedia di Apple TV

A due anni dal suo ultimo film, Ryan Reynolds si prepara a tornare in una nuova commedia al fianco di Kenneth Branagh. Il film in questione si chiama MayDay ed è stato presentato a Santa Monica in occasione dell'Apple TV Press Day.

La trama e la data di uscita di MayDay

Debutterà sulla piattaforma streaming il 4 settembre 2026 il nuovo film dell'interprete di Deadpool, che viene descritto come una commedia action che stravolge completamente il genere del thriller di spionaggio.

Quando il tenente Troy "Assassin" Kelly (Ryan Reynolds), pilota della Marina statunitense, viene incaricato di una missione top secret in territorio russo nella fase peggiore della Guerra Fredda, l'operazione fallisce, lasciandolo bloccato in territorio nemico.

Scoperto da Nikolai Ustinov (Kenneth Branagh), un burbero ex agente del KGB con un debole per la cultura americana, Troy pensa di essere spacciato, ma un'improbabile alleanza tra di loro potrebbe portare al suo salvataggio, e far nascere un legame che nessuno dei due si aspettava.

Il doppio ruolo di Ryan Reynolds in Mayday

Deadpool & Wolverine: un primo piano di Nicepool

Tra gli attori annunciati al momento nel cast, non soltanto i due protagonisti ma anche Marcin Dorocinski, Maria Bakalova e David Morse. Per quanto riguarda Ryan Reynolds, invece, in Mayday non soltanto interpreterà il tenente Kelly ma avrà anche un ruolo come produttore esecutivo.

La nuova commedia action di Apple TV è scritta, diretta e prodotto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein (che ha recentemente diretto Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri). Il progetto è parte dell'accordo tra Skydance e Apple, come i precedenti Ghosted con Chris Evans e Ana de Armas , il film di Mark Wahlberg The Family Plan e Misteri dal profondo, con Miles Teller e Anya Taylor-Joy (che ritroveremo in un altro progetto Apple, la serie Lucky).

Assassinio a Venezia: Kenneth Branagh in una foto

Ryan Reynolds, come già detto, non si vedeva sullo schermo dal 2024, quando ha preso parte a Deadpool & Wolverine.

Kenneth Branagh negli ultimi anni si è dedicato di più alla regia (i suoi film più recenti sono Belfast, Assassinio sul Nilo e Assassinio a Venezia), prendendo tuttavia parte anche come interprete alle sue ultime opere tratte da Agatha Christie, oltre che ad Oppenheimer di Christopher Nolan.

Nel 2026 lo ritroveremo anche ne Il diavolo veste Prada 2 nei panni del marito di Miranda Priestly.