Ryan Reynolds e i tentativi di Hugh Jackman di insegnargli a ballare: "Non è stato d'aiuto"

Ryan Reynolds ha raccontato di aver chiesto a Hugh Jackman di insegnargli a ballare e cantare per Spirited - Magia di Natale, ma i risultati non sono stati quelli sperati.

Ryan Reynolds ha confessato di aver chiesto l'aiuto di Hugh Jackman, attualmente di scena a Broadway con The Music Man, per migliorare la sua performance, come ballerino e cantante in Spirited - Magia di Natale, il suo nuovo musical natalizio con Will Ferrell. I risultati, purtroppo, non sono stati quelli sperati.

"È così naturale per Hugh che, in un modo strano, il suo aiuto non è stato d'aiuto", ha raccontato Ryan Reynolds in un'intervista a Big Issue. "Mi diceva, 'Assicurati solo di ascoltare quei conteggi e quei ritmi'. E io rispondevo, 'Non sento i ritmi, amico. Aiutami con qualcosa di reale qui!'".

Deadpool 3, Ryan Reynolds vorrebbe coinvolgere Taylor Swift: "Farei qualsiasi cosa"

La migliore lezione che Hugh Jackman gli ha insegnato, ha dichiarato l'attore di Deadpool, non è arrivata sulla pista da ballo, ma davanti a una tazza di caffè. "Mi ha ricordato qualcosa di così vitale con quasi tutto ciò che stai facendo nelle arti", ha raccontato ancora Reynolds. "Ha detto: 'Ricordati solo di divertirti, perché se ti diverti, ci divertiremo.'"

"Era qualcosa che ricordavo costantemente a me stesso" ha proseguito l'attore. "Anche quando mi sono sentito fuori posto, cosa che accadeva quasi ogni giorno, continuavo a ricordare a me stesso che questa è l'opportunità di una vita. E si è esteso anche in altri aspetti della mia vita. Quindi è stato un buon consiglio".

Spirited - Magia di Natale: Ryan Reynolds e Will Ferrell in una scena musicale

Reynolds ha poi parlato della differenza tra i movimenti da fare in una scena di combattimento, e le difficoltà nel memorizzare una coreografie. "L'allenamento per un film di supereroi è qualcosa che faccio da quando avevo 20 anni e ora ne ho 46", ha dichiarato l'attore. "Fare una sequenza di combattimento è nelle mie corde. Li memorizzo molto velocemente. Posso fare un errore e usare quell'errore a mio vantaggio in quel momento. Mentre ballando, se commetto un errore, cado completamente a pezzi."

L'attore ha infine aggiunto: "[In Spirited], non stavo cercando di essere il miglior cantante del pianeta. Stavo cercando di essere il miglior cantante che potessi essere. E questo è tutto. E questo è tutto ciò che posso fare. Non controllo davvero molto altro."

Spirited - Magia di Natale è ora disponibile in streaming su Apple TV+. Nel frattempo, Ryan Reynolds e Hugh Jackman si ritroveranno insieme sullo schermo nel terzo capitolo di Deadpool, che uscirà nei cinema l'8 novembre 2024.