Deadpool 3, Ryan Reynolds vorrebbe coinvolgere Taylor Swift: "Farei qualsiasi cosa"

Un cameo di Taylor Swift in Deadpool 3? Le voci hanno iniziato a girare in seguito alla pubblicazione del video di Ryan Reynolds, accanto a Hugh Jackman, che annunciava l'apparizione di Wolverine proprio in Deadpool 3.

Secondo quanto riportato da Deadline, il video in cui sono apparsi Ryan Reynolds e Hugh Jackman è stato girato nella stessa casa in cui è stato girato il cortometraggio di Taylor Swift, All Too Well. E, come molti fan sanno, la star è solita lasciare piccoli indizi per anticipare lavori futuri.

"Se girassimo il prossimo film di Deadpool a casa nostra, quella sarebbe la location", ha dichiarato Ryan Reynolds a Entertainment Tonight facendo riferimento alla teoria dei fan. Quello che i fan hanno visto, non è quindi un'anticipazione sull'ingresso di Taylor Swift nel MCU. Nonostante ciò, l'attore volto di Deadpool ha raccontato di amare l'idea: "Mi prendete in giro? Farei qualsiasi cosa per quella donna. E' un genio".

Nessun cameo dunque per Taylor Swift, molto amica di Ryan Reynolds e Blake Lively tanto da essere "come una zia" per i loro figli.

Intanto, nel corso della stessa intervista, Reynolds ha dichiarato di aver chiesto a Jackman di far parte di Deadpool "per sei anni consecutivi. Alla fine è stato Hugh a dire: 'Penso di essere pronto'. Tutto quello che dovevamo fare era venderlo al produttore Kevin Feige".

Le riprese di Deadpool 3 non sono ancora iniziate. A dirigere la pellicola sarà Shawn Levy, mentre Rhett Reese e Paul Wernick scriveranno la sceneggiatura.