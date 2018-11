Ryan Reynolds trolla Hugh Jackman con un falso spot politico, lui risponde: "Sono nella tua testa"

La guerra più esilarante via social la combattono Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Le due star, amici nella vita, continuano a scambiarsi esilaranti insulti più o meno sottili. In occasione dell'uscita di The Front Runner, nuovo film di Hugh Jackman, Ryan Reynolds ha confezionato un esilarante falso spot elettorale in cui mette in dubbio l'onestà e la rettezza del personaggio Hugh Jackman. Per Jackman si parla già della possibilità di una candidatura all'Oscar per il ruolo del politico americano Gary Hart, ma Reynolds ha un'idea diversa al riguardo.

How well do you really know @RealHughJackman? pic.twitter.com/cV0W7C4LE3 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 2 novembre 2018

Lo spot elettorale, che arriva proprio in occasione delle elezioni midterm americane, si pone una domanda, "How well do you really know Hugh Jackman?". Nello spot si continua a parlare del divo australiano come di un falso straniero, originario in realtà di Milwaukee, e si rivela che il suo vero nome non sarebbe neppure Hugh Jackman bensì Hugh Michael Jackman. Reynolds passa poi a perorare la sua causa di vero straniero, visto che è originario del Canada, sostenendo di meritare una candidatura per Deadpool 2 molto più del collega.

Leggi anche: Ryan Reynolds rivela una "mostruosa" verità su Hugh Jackman

Hugh Jackman, però, non è rimasto zitto ad assistere al suo esilarante linciaggio pubblico e in un'intervista ad Access ha ribadito di essere australiano per poi "compatire" il collega dichiarando "Sono nella sua testa. Ci ha messo tre anni di lavoro a realizzare il falso spot contro di me".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!