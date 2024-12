Ryan Reynolds e Hugh Jackman, dopo Deadpool & Wolverine ecco il nuovo film insieme

Le star del grande successo di quest'estate, le due star di Deadpool & Wolverine, potrebbero riunirsi in un altro progetto che potrebbe includere anche il regista Shawn Levy.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Ryan Reynolds ha dichiarato di essere al lavoro sul film Boy Band, incentrato su delle pop star che invecchiano, e vorrebbe coinvolgere Hugh Jackman nel progetto.

"Voglio davvero fare Boy Band, e sto ancora cercando di capire il modo più intelligente per realizzarlo", ha spiegato Reynolds. Un rappresentante di Jackman ha poi confermato che l'attore è in trattative con Reynolds per unirsi al cast della pellicola.

Reynolds scriverà, produrrà e interpreterà Boy Band, mentre Levy produrrà il progetto per la Paramount. L'interprete di Deadpool ha aggiunto di sperare che Boy Band possa essere realizzato con un budget estremamente modesto, che non sia sovraccaricato da ingenti compensi per gli attori: "Shawn, Hugh e io siamo aperti a modi creativi per realizzare questo film a un prezzo assolutamente contenuto", ha detto Reynolds.

Per quanto riguarda il motivo per cui vuole fare un film sulle popstar che hanno superato il loro periodo di gloria, Reynolds ha spiegato: "Molti membri di boy band - e ce ne sono molti - avevano manager che li hanno lasciati a bocca asciutta. Hanno sperimentato livelli di fama che sarebbero molto difficili da gestire per chiunque, figuriamoci per un adolescente che sta vendendo la propria autostima a un pubblico di persone urlanti. Questo crea una sorta di arresto dello sviluppo culturale. Sono associati per sempre a quel periodo della loro vita", ha detto Reynolds.

La star ha aggiunto che il film sarà una sorta di storia di redenzione: "Si tratterà di persone tra i 40 e i 50 anni che cercano di riprendersi la propria vita", ha detto. "Penso che ci sia qualcosa di bello in questo. La stella polare per me, come produttore, è la gioia. Sento che il cinismo è un'industria in appalto e non ha una grande durata", ha aggiunto.