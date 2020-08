Ryan Reynolds ai giovani che ignorano il COVID: "Spero non facciate fuori mia madre"

Ryan Reynolds ha un messaggio per i giovani che festeggiano in gruppo in barba al COVID, noncuranti di chi possano contagiare con la loro sconsideratezza.

A Ryan Reynolds, si sa, piace scherzare. Ma sul COVID-19 non si scherza, o comunque, lo si fa in maniera ragionata, come in questo messaggio in cui l'attore di Deadpool prega i giovani dediti ai festeggiamenti di massa di non uccidere sua madre... O David Suzuki.

Con l'aumentare dell'indifferenza nei confronti dei pericoli della pandemia globale, specialmente da parte dei ragazzi che si ostinano a organizzare party, creando assembramenti di massa, e senza nemmeno seguire le norme di sicurezza più basilari (mascherine e distanziamento sociale cercasi), il Premier del Distretto canadese del British Columbia, John Horgan, ha chiesto l'aiuto di cittadini illustri come Ryan Reynolds e Seth Rogen per cercare di diffondere un messaggio che possa arrivare più facilmente proprio ai più giovani.

E, ovviamente, Reynolds non poteva che rispondere a modo suo (e nominando Hugh Jackman).

Called your office. Left a message. pic.twitter.com/CGp2IZagrD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 14, 2020

"Premier Horgan, qui è Ryan Reynolds che parla. Ho ricevuto il suo messaggio su quella cosa. Non sono certo che sia una grande idea, onestamente, non penso che le persone possano volere dei consigli medici da tipi come me. A meno che non si tratti di chirurgia plastica. Molti non lo sanno, ma prima dell'operazione ero Hugh Jackman" lo si sente dire nel video condiviso su Twitter in risposta al tweet del Premier "I giovani nel District of Columbia stanno festeggiando a destra e a manca con dei party, e ovviamente è pericoloso. Probabilmente non sanno che migliaia di ragazzi non si stanno solo ammalando di Coronavirus, ne stanno anche morendo".

"Certo, è terribile che sia maggiormente contagioso per i più vulnerabili. Voglio dire, British Columbia è la dimora di alcune delle persone più cool dell'universo. Come David Suzuki. Anche a mia madre non fa piacere essere costretta a rimanere tutto il giorno chiusa nel suo appartamento. Vorrebbe essere in giro per Kitsilano Beach, alla ricerca di qualche bel trentenne ex-modello di Abercrombie da accalappiare" continua poi "Quindi, spero davvero che non facciate fuori mia madre. O David Suzuki. O che non vi facciate fuori l'uno con l'altro. Non uccidiamo nessuno, che dite? Credo che sia un corso d'azione ragionevole. Solo, non penso di essere il tipo adatto per diffondere questo messaggio. Io adoro i party, la cosa che preferisco è starmene lì da solo nella mia stanza con un bicchiere di gin in mano e guardare le prime 32 stagioni di Gossip Girl. Quello sì che è fare baldoria. Mi sono dislocato una spalla l'ultima volta che l'ho fatto".

In effetti, possiamo già immaginarcelo... Insomma ragazzi, esercitate più cautela e rispetto per gli altri... E per la mamma di Ryan.