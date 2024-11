Ryan Reynolds riceve una sorpresa dai fan ad Halloween: "È come un sogno che non sapevo di sognare"

Questo Halloween, Ryan Reynolds ha deliziato i fan condividendo alcuni dei migliori costumi ispirati a Deadpool & Wolverine visti durante le celebrazioni. Dal suo profilo social, la star ha postato una selezione dei travestimenti più creativi, tra cui versioni personalizzate del Mercenario Chiacchierone, Wolverine e addirittura un originale mix tra i due iconici personaggi Marvel.

Ryan Reynolds e i costumi di Halloween su Deadpool e Wolverine

Come ci si potrebbe aspettare, in questo Halloween molte persone si sono vestite da Deadpool e Wolverine, e Ryan Reynolds ha condiviso sui social media alcuni dei suoi costumi preferiti. Reynolds si è detto "follemente grato" per l'affetto dei fan.

"Non riesco a credere alla quantità di costumi di Deadpool e Wolvie che ho visto ieri sera", ha detto Reynolds. "Non saprai mai cosa significa per me. Ho cinque anni, fisso fuori dalla finestra un futuro impossibile. Le persone hanno fatto dei mini film e indossato alcuni dei migliori costumi che abbia mai visto. Citando battute ed eseguendo acrobazie. Non riesco a essere distaccato o freddo riguardo a cose come queste: nessuna parte di me le dà per scontate o si sente in diritto di averle. È come avere un sogno che diventa realtà, ma un sogno che non sapevi di sognare".

Ma Reynolds non si è limitato ai costumi! L'attore ha regalato ai fan una pagina della sceneggiatura del film, rivelando uno dei momenti comici tra Wade Wilson e Cassandra Nova. La battuta scelta ha scatenato risate tra i fan, sottolineando il tono irriverente del film.