Ryan Reynolds sarà protagonista di Everyday Parenting Tips

Ryan Reynolds sarà il protagonista di Everyday Parenting Tips, un nuovo film prodotto da Universal Pictures che racconterà una storia ambientata tra mostri di vario genere.

Il progetto si basa sull'omonimo racconto breve scritto da Simon Rich per il magazine New Yorker e l'autore si occuperà della sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo.

Everyday Parenting Tips tra le pagine offre consigli su come crescere un figlio in mezzo a un'emergenza che ha portato sulla Terra delle terribili creature, come Gorgog l'Annientatore, Ctharga il Divoratore di Anime e un gigantesco portale nel cielo chiamato Drain of Ga.

Alla regia del lungometraggio che verrà interpretato da Ryan Reynolds ci sarà Paul King, che ha portato al successo Paddington.

Nel team dei produttori ci saranno poi Chris Miller e Phil Lord, oltre alla star canadese e allo scrittore, Aditya Sood e George Dewey.

Reynolds, prossimamente, sarà impegnato in vari progetti cinematografici e nel sostenere l'iniziativa The Group Effort Initiative che permetterà ad aspiranti filmmaker di vivere un'esperienza unica sul set del suo prossimo film realizzato in collaborazione con Netflix.

