Ryan Reynolds dopo Deadpool & Wolverine: "Più Blade per favore!"

Ryan Reynolds, dopo aver sostenuto Channing Tatum e il suo desiderio di realizzare un film dedicato a Gambit, ha condiviso un post su Instagram dedicato a Wesley Snipes e a Blade.

L'attore canadese ha così chiesto pubblicamente un ritorno dell'attore nell'iconico ruolo.

Il messaggio di Reynolds

Blade era arrivato sul grande schermo nel 1998 con la regia di Stephen Norrington e dovrebbe essere al centro di un reboot con star Mahershala Ali, da tempo in fase di sviluppo tra le fila della Marvel.

Ryan Reynolds, dopo aver recitato con lui in Deadpool & Wolverine, sta però sostenendo un ritorno di Wesley Snipes.

L'interprete di Wade Wilson ha scritto online: "La reazione quando Snipes entra nel film è la cosa più intensa che io abbia sentito in un cinema. Le persone urlavano con gioia senza e amore senza freni ed è inoltre il suono di un patrimonio. Più Blade per favore".

Reynolds ha inoltre specificato che vorrebbe un addio al personaggio in stile Logan, il film che è stato interpretato dal suo amico e collega Hugh Jackman.

Il ritorno di Blade

Wesley Snipes, intervistato da Entertainment Weekly, aveva rivelato che è stato coinvolto nella realizzazione del film dopo un messaggio ricevuto da Reynolds. L'attore non pensava fosse possibile girare il cameo: "Non credevo che la Marvel fosse d'accordo. Disney era coinvolta. E, inoltre, avevano scelto Mahershala per la prossima versione del personaggio. Quindi, per me, non aveva senso".

Blade: un progetto già fallimentare in partenza?

Nel film diretto da Shawn Levy, tuttavia, sono state coinvolte star che in passato hanno interpretato personaggi iconici dei personaggi come Jennifer Garner e Chris Evans, nei ruoli di Elektra e Johnny Storm, e c'è quindi stato spazio anche per l'interprete originale di Blade, che aveva recitato anche nei due sequel arrivati nei cinema nel 2002 e nel 2004.