Ryan Reynolds e Blake Lively ricreano il loro primo appuntamento 10 anni dopo

Ryan Reynolds e Blake Lively hanno ricreato il loro primo appuntamento dieci anni dopo celebrando l'anniversario insieme ai numerosi followers della coppia sui social media.

Ryan Renolds in una story della moglie Blake Lively

Blake Lively e ryan Renolds in uno scatto insieme

Una delle coppie più belle di Hollywood, la star di Deadpool Ryan Reynolds e Blake Lively La coppia ha celebrato il decimo anniversario del loro primo appuntamento godendosi una serata romantica al ristorante di sushi di Boston O Ya, dove è iniziata la loro storia d'amore.

"Se non fosse per questo posto. Non saremmo insieme. Non è uno scherzo", ha scritto Lively, 33 anni, sulla sua Instagram Story. "Nessun ristorante ha più valore di questo per noi."

Ryan Reynolds, 44 anni, ha anche condiviso un selfie di loro due davanti al ristorante. "Il nostro ristorante preferito con il suo quarto appuntamento preferito" ha commentato scherzosamente l'attore.

L'attore ha poi ripubblicato un ritaglio più ampio della foto, con tanto di disclaimer che gli copriva il viso. "Pubblico di nuovo perché ho ritagliato i graziosi orecchini di mia moglie" ha scritto. "Mi ha addestrato meglio di così. Scusa se ho deluso qualcuno." Lively ha condiviso il suo post sulla sua storia, aggiungendo: "Esatto".