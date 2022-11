Ryan Reynolds balla, la reazione di Blake Lively: "Si può rimanere incinta mentre si è incinta?"

Ryan Reynolds pubblica il video delle prove di ballo con Will Ferrell per il film Spirited - Magia di Natale e Blake Lively flirta con lui in un commento scherzoso.

Sono la coppia più bella dello star system e non ci annoiamo mai delle loro interazioni social. Parliamo ovviamente di Ryan Reynolds e sua moglie Blake Lively, attualmente in dolce attesa del loro quarto figlio. Proprio lei ha commentato con ironia le abilità del marito dopo averlo visto ballare durante le prove di Spirited - Magia di Natale.

L'attore di Deadpool, infatti, ha postato sui social il video delle prove di ballo insieme a Will Ferrell per il film musical di Natale, scrivendo: "Devi essere disposto a essere pessimo in qualcosa se vuoi essere... un po' meno pessimo? Ecco Will e io che dimostriamo questo concetto! Siamo così umiliati da tutto l'amore per #Spirited su @appletvplus".

Non si è fatto attendere il commento di Blake Lively, ironico e civettuolo allo stesso tempo: "Si può rimanere incinta mentre si è incinta?". L'attrice 35enne infatti aspetta il loro quarto figlio e l'abbiamo vista avvolta in un meraviglioso abito d'oro durante la sua partecipazione al 10° Forbes Power Women's Summit.

I due attori si sono conosciuti e innamorati sul set di Lanterna verde e sono già genitori di tre bambine, James, 7 anni, Inez, 5 anni, e Betty, 3 anni, anche se a breve la famiglia si allargherà per far posto al quarto figlio della coppia.

Una fonte anonima ha rivelato a US Weekly che i due amano essere genitori aggiungendo che "questa volta sperano in un maschietto, anche se ovviamente vogliono solo un bambino sano, indipendentemente dal sesso. Il momento è perfetto perché tutti i loro figli hanno due anni di distanza l'uno dall'altro, quindi stanno seguendo lo schema".

Dal canto suo Ryan Reynolds ha dichiarato: "Siamo molto eccitati. Sai, dovresti essere un idiota a farlo quattro volte se non ti piacesse. Sarà una follia, ma siamo molto eccitati". Ha anche ammesso che è pronto a prendersi un anno sabbatico dalla recitazione per godersi la famiglia, ma per fortuna possiamo vederlo in Spirited - Magia di Natale.