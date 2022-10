Hugh Jackman cita Wolverine nell'esilarante video per il compleanno di Ryan Reynolds

Con Deadpool 3 all'orizzonte, Hugh Jackman ha ritenuto opportuno inviare a Ryan Reynolds un esilarante video di compleanno con una citazione di Wolverine.

Il nuovo sequel uscirà nelle sale l'8 novembre 2024 e si svolgerà nel MCU. Inoltre, come ormai confermato, l'attore australiano apparirà nel film nei panni di Wolverine.

Ryan Reynolds, ha compiuto 46 anni il 23 ottobre e ha ricevuto tantissimi auguri di compleanno. Tra i tanti, non potevano mancare quelli di Jackman, il quale ha inviato a Reynolds un augurio di compleanno decisamente divertente e a tema Wolverine.

Nel video, Jackman appare con in mano un cupcake con una candela accesa mentre canticchia la melodia della canzone Happy Birthday. L'attore volto di Wolverine è seduto di fronte ai ritratti di Reynolds che quest'ultimo ha regalato a Jackman in uno dei suoi recenti compleanni. Terminata la canzone, arriva l'iconica citazione: "Sono il migliore in quello che faccio. Ma quello che faccio non è bello." Poco dopo, la risposta di Ryan Reynolds.

Un divertente messaggio di auguri e un altro promemoria dell'imminente apparizione dei due attori insieme sullo schermo.