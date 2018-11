Ryan Reynolds accusa Blake Lively di averlo tradito... con un fantasma!

Ryan Reynolds e sua moglie, l'attrice Blake Lively, hanno l'abitudine di punzecchiarsi a vicenda sui social per quanto riguarda la loro relazione e possibili tradimenti fittizi, in particolare, lei ha spesso preso in giro lui per la sua amicizia con Hugh Jackman, mentre Reynolds recentemente ha messo alla berlina sua moglie per un'immagine promozionale dove appare un uomo nudo. La cosa ha raggiunto livelli letteralmente paranormali, poiché ora l'interprete di Deadpool accusa scherzosamente la consorte di essere andata a letto con... un fantasma!

La cosa nasce da un articolo su una donna inglese, Amethyst Realm (nella foto accanto) che sosteneva lo scorso anno di aver tradito il fidanzato con uno spettro e di aver avuto rapporti sessuali con una ventina di entità incorporee. Ora, stando a una nuova intervista uscita questa settimana, è pronta a sposarsi con uno dei fantasmi in questione, che lei frequenta da nove mesi. L'amante spettrale avrebbe fatto la proposta di matrimonio mentre festeggiavano l'anniversario nelle grotte di Wookey Hole, e la donna sostiene di aver sentito per la prima volta la voce del fantasma, che lei ha definito "profonda, sexy e vera". Quando è uscito il tweet legato all'articolo, diversi internauti hanno notato la somiglianza fisica tra Realm e Lively, e Reynolds ha commentato il tutto scrivendo "Lo scopro COSÌ?"

A proposito di vip e presenze spettrali, numerose star hanno raccontato le loro esperienze con i fantasmi, e qualcuno di loro si è preso un bello spavento oppure è stato costretto ad abbandonare in fretta la casa in cui viveva.

Ryan Reynolds e Blake Lively si sono conosciuti sul set di Lanterna verde nel 2010, e si sono sposati nel 2012. Hanno due figlie, nate rispettivamente nel 2014 e 2016. Non hanno più lavorato insieme dopo lo sfortunato cinecomic, ma c'è una correlazione indiretta nel film Un piccolo favore, di cui Lively è protagonista: si vede la marca alcolica Aviation Gin, di cui Reynolds è parzialmente proprietario. Il film uscirà in Italia il 14 febbraio 2019, e nello stesso anno vedremo Reynolds in azione in Six Underground, il nuovo lungometraggio di Michael Bay che andrà direttamente su Netflix.