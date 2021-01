Ryan Reynolds, il suo messaggio ad un piccolo fan di Deadpool malato di cancro [VIDEO]

Supereroi sullo schermo, supereroi nella vita reale, proprio come Ryan Reynolds. L'interprete di Deadpool, il mercenario chiacchierone della Marvel, ha infatti registrato un videomessaggio per un giovane fan malato di cancro.

Brody Dery, 11 anni, è purtroppo affetto da una sfortunata combinazione di due malattie: un linfoma di Hodgkin al terzo stadio e il morbo di Chron.

Ma immaginate la sua sorpresa quando si sarà visto recapitare il messaggio di Reynolds tramite Caden Fanshaw di CKPG News, notiziario della città di Prince George, British Columbia.

"Brody, qui Ryan Reynolds. Ho appena saputo della tua storia, e volevo mandarti questo video per farti sapere che ti penso, e che ti mando tanto affetto, e tutta la mia forza, per quanta ne possa avere" afferma l'attore nel video. "Amico, hai così tante persone nella tua vita che ti amano e ti adorano. So che stanno succedendo tante cose ultimamente, e che stai affrontando una sfida difficile, ma Brody, sai una cosa? Hai tutta la forza per poterne uscire vittorioso. Quindi ti mando tutto il mio affetto. Spero di poterti incontrare di persona uno di questi giorni. Metticela tutta, amico" conclude.

Reynolds ha poi ricevuto i ringraziamenti da parte di Fanshaw, che su Twitter ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine per il gesto.

"E per Ryan, non so come dirlo, ma grazie. Sei davvero una persona fantastica, un supereroe sullo schermo, ma anche nella vita reale. Incredibile".