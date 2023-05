Ryan Phillippe, Mena Suvari ed Emile Hirsch star del thriller Kalahari

Ryan Phillippe, Emile Hirsch e Mena Suvari saranno i protagonisti del thriller Kalahari, le cui riprese si sono concluse.

La produzione è stata affidata a Vertical, mentre Voltage Pictures si occuperà della distribuzione a livello internazionale.

La trama del thriller

Il film Kalahari è stato scritto e diretto da Mukunda Michael Dewil (Collide) e racconta quello che accade quando una giovane coppia, composta dai personaggi interpretati da Ryan Phillippee e Mena Suvari, è obbligata a fuggire da una missione cristiana situata nel deserto Kalahari a bordo di un aereo sgangherato dopo che un gruppo di estremisti minaccia di ucciderli. Guidato da un contrabbandiere corrotto (Emile Hirsch), l'aereo perde potere ed è costretto ad atterrare in una riserva popolata da leoni, ghepardi e iene. Questo gruppo, ferito, spaventato e seguito dagli estremisti, deve lottare per la propria sopravvivenza difendendosi da uomini e animali, in una situazione in cui solo i più forti sopravvivono.

Nel cast ci sono anche Dylan Flashner (The Card Counter), Tristan Thompson (The Tutor), Jeremy Tardy (Dear White People) e Michaela Sasner (Aftermath).

Il produttore Robert Ogden Barnum ha dichiarato: "Kalahari è stata un'esperienza grandiosa. Mukunda ha creato un'esperienza visiva e viscerale per gli spettatori. E con le nostre numerose collaborazioni, so che il progetto è in mani grandiose con Vertical e Voltage che se ne occupano".