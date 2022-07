Ryan Gosling vorrebbe interpretare Ghost Rider nel MCU

Ryan Gosling ha smentito ufficialmente le indiscrezioni che sostenevano fosse stato scelto per la parte di Nova nel MCU, rivelando però che sarebbe interessato al ruolo di Ghost Rider.

A rivelarlo è stato il giornalista Josh Horowitz con un tweet condiviso online in cui parla della situazione.

Ghost Rider, il ruolo a cui è interessato Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe, è stato portato in passato sul grande schermo da Nicolas Cage.

Successivamente il personaggio è apparso in Agents of S.H.I.E.L.D. e a lungo si è parlato di un possibile progetto con star Gabriel Luna, interprete di Robbie Reyes nella serie televisiva. Lo spinoff non è però mai stato realizzato.

Negli ultimi anni si era parlato di Keanu Reeves o Norman Reedus come interpreti ideali di Ghost Rider nel caso in cui Kevin Feige decidesse di riportarne sugli schermi le avventure. Non sarebbe però la prima volta che Ryan Gosling interpreta un motociclista dal look iconico, un po' come accaduto in The Place Beyond the Pines.

Marvel ha impedito a Kevin Feige di usare Blade, Ghost Rider e Daredevil nell'MCU

Il personaggio Marvel Ghost Rider è l'incarnazione dello Spirito di Vendetta ed è meglio conosciuto per il suo aspetto molto particolare: un teschio fiammeggiante al posto della testa, una giacca di pelle nera, una frusta a catena e una motocicletta alimentata dai fuochi dell'inferno. Diversi personaggi Marvel hanno assunto il ruolo nel corso degli anni, ma il primo, Johnny Blaze, rimane il più famoso.