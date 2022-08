Ryan Gosling affiancherà Margot Robbie nel cast del film prequel di Ocean's Eleven?

Ryan Gosling, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe collaborare nuovamente con Margot Robbie in occasione del nuovo film del franchise Ocean's Eleven.

Warner Bros sembra stia considerando il progetto come uno dei titoli su cui puntare per scalare le classifiche dei box office internazionali, pur non rappresentando un budget particolarmente impegnativo.

La star canadese Ryan Gosling ha recitato con Margot Robbie in occasione dell'atteso Barbie, diretto da Greta Gerwig. I due attori ora potrebbero collaborare per le riprese del nuovo tassello del franchise di Ocean's Eleven che verrà diretto da Jay Roach.

Attualmente non c'è alcuna conferma riguardante il casting e bisognerà attendere per scoprire se l'attore sarà coinvolto nella realizzazione del lungometraggio.

Il budget per realizzare il lungometraggio sembra sia più alto rispetto ai precedenti capitoli con al centro spettacolari crimini, ma sarà comunque un investimento limitato per lo studio rispetto a grandi action movie.

La trilogia di Ocean's Eleven iniziata nel 2001 ha avuto come star George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, e Julia Roberts. Nel 2018 è stato poi realizzato lo spinoff Ocean's 8 con protagoniste le ladre interpretate da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Helena Bonham Carter, Rihanna, Mindy Kaling, e Awkwafina.