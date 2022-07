Ryan Gosling aggiorna su The Wolf Man: "Sarà qualcosa di nuovo per me"

Ryan Gosling ha condiviso un piccolo aggiornamento su The Wolf Man, il film ispirato a uno dei titoli più conosciuti dei Mostri Universal, arrivato in origine nelle sale nel 1941.

Le prime notizie riguardanti il progetto risalgono al 2020 e, successivamente ci sono stati solo poche notizie emerse online.

Attualmente The Wolf Man dovrebbe essere scritto e diretto da Derek Cianfrance, con cui Ryan Gosling ha lavorato in occasione di Blue Valentine e Come un tuono.

L'attore canadese ha raccontato: "Farei qualsiasi cosa con Derek, ma l'idea di realizzare un film di quel tipo semplicemente sembra realmente eccitante. Si tratta di qualcosa di nuovo per entrambi, ma in un certo senso penso sia un tipo di film che abbiamo già realizzato un paio di volte, ma in forma letterale".

Gosling ha aggiunto: " Abbiamo sempre realizzato la versione metaforica di quel film, ed è in un certo senso l'opportunità di realizzarne un'altra versione".

Il progetto dovrebbe essere indipendente, come accaduto con il successo ottenuto dal film L'uomo invisibile, rispetto agli altri titoli prodotti da Universal ispirati ai classici horror di proprietà dello studio.