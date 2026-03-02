Ryan Gosling svela perché ha evitato con cura i franchise prima di Star Wars

La star di Hollywood sarà presto protagonista del nuovo film di Star Wars, diretto da Shawn Levy, ma nel corso della sua carriera ha evitato con attenzione di legarsi ai franchise più celebri

Contravvenendo alla sua decisione di legarsi a franchise di successo, Ryan Gosling sarà presto il protagonista di Star Wars: Starfighter, nuovo film standalone della saga di George Lucas diretto da Shawn Levy.

Come noto, l'attore ha evitato accuratamente di legarsi ai grandi franchise di successo fino a questo momento, ma qualcosa l'ha convinto a cambiare strada e a fare un'eccezione.

Questo non vuol dire che Gosling non sia comparso in grandi blockbuster, come testimoniano le presenze in film dal budget considerevole come Barbie, Blade Runner 2049, The Fall Guy e il più recente L'Ultima Missione: Project Hail Mary.

Barbie: Ryan Goslin in un'immagine

Ryan Gosling e la scelta consapevole di evitare i franchise

Ad esempio, nonostante da anni circolino voci su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe, questo non è mai accaduto e l'unica eccezione fatta proprio di recente dall'attore è stata per la saga di Star Wars. Ma qual è il motivo di tale scelta?

"Ho semplicemente evitato queste cose perché non mi sembravano giuste. E sono contento di averlo fatto", ha spiegato Gosling a io9, sottolineando che, proprio come il suo prossimo film Project Hail Mary, anche il film di Star Wars era un progetto per cui "valeva la pena aspettare. È come un'opportunità che capita una volta nella vita", ha aggiunto.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray nella prima immagine

Cosa lo ha convinto ad accettare Star Wars?

"Sono stati l'entusiasmo di Shawn, la sua visione e la sceneggiatura", ha dichiarato Gosling nella stessa intervista, spiegando perché ha deciso di cimentarsi per la prima volta nella realizzazione di un film appartenente a una saga di grande successo.

Finora si sa molto poco della trama del film, intitolato Star Wars: Starfighter. Levy ha descritto il film come un progetto "autonomo" ambientato in "un periodo di tempo che non è stato ancora esplorato" nel canone di Star Wars. Il regista ha anche accennato al fatto che il film continuerà la sua tendenza a raccontare storie di padri e figli (come già aveva fatto in Real Steel, Una notte al museo e The Adam Project).

Quando esce in Italia il nuovo film con Ryan Gosling

Il prossimo progetto dell'attore, L'ultima missione: Project Hail Mary, uscirà nelle sale italiane il 19 marzo 2026 distribuito da Eagle Pictures. Si tratta a detta di molti di uno degli appuntamenti cinematografici più attesi della primavera 2026 per gli appassionati di fantascienza e la conferma è arrivata anche dalle prime recensioni.

Il film è stato diretto da Phil Lord e Christopher Miller, il duo di registi noto per titoli come The Lego Movie e Spider-Man: Un Nuovo Universo. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Drew Goddard, che ha adattato per lo schermo il romanzo di fantascienza di Andy Weir da cui il film prende spunto.