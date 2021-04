Ryan Gosling: la sua storia con Rachel McAdams "era più romantica de Le pagine della nostra vita"

Secondo Ryan Gosling la sua la sua storia con Rachel McAdams "era estremamente più romantica di quella de Le pagine della nostra vita", l'attore ha anche dichiarato di essere profondamente grato a Nick Cassavetes per averlo presentato a una donna che, su sua stessa ammissione, è presto diventata uno dei suoi più grandi amori.

"Dio benedica Le pagine della nostra vita", ha detto l'attore a un giornalista di GQ. "Mi ha fatto conoscere uno dei più grandi amori della mia vita. Ma la gente fa un disservizio a Rachel e a me supponendo che fossimo come le persone del film. La storia che ho avuto con Rachel è stata estremamente più romantica di quella della pellicola."

A proposito della coppia, Cassavettes ha raccontato: "Inizialmente sul set non andavano d'accordo, proprio per niente. Ryan venne da me e mi disse: 'Nick vieni qui. Potresti licenziarla e assumere un'altra attrice per la sua parte? Non riesco a girare questa scena con lei, è tutto privo di significato."

Ma fortunatamente per Ryan Gosling e la Rachel McAdams i loro battibecchi si interruppero definitivamente dopo aver girato la famosa scena del "bacio sotto la pioggia". Secondo Cassavetes la loro appassionata scena d'amore ha sancito l'inizio di una splendida relazione durata più di due anni.