Ryan Gosling testimonial di Gucci, ecco il video e gli scatti della campagna

L'attore Ryan Gosling è stato scelto come testimonial della valigeria di Gucci, ecco i video e gli scatti della campagna.

Ryan Gosling è il nuovo testimonial di Gucci per quanto riguarda la valigeria della casa di moda e online sono stati svelati il video e gli scatti della campagna.

Le foto sono state realizzate da Glen Luchford, già autore delle immagini promozionali di marchi come Calvin Klein.

Nelle immagini si vede Ryan Gosling con la collezione Gucci Savoy, ricordando in parte inoltre lo stile portato sugli schermi con The Darjeeling Limited.

La star canadese indossa anche dei capi della collezione della primavera 2022, già utilizzati dall'attore per alcune apparizioni sul red carpet negli ultimi mesi.

Ryan Gosling nella campagna di Gucci Valigeria

Ryan ha dichiarato: "Ovviamente il mondo continua ad andare avanti, che io stia viaggiando oppure no. Ma sento che la mia vita ci guadagna quando sto viaggiando con lui".

Nel comunicato stampa Gosling ha inoltre citato l'Italia, dove si è sposata la madre, ricordando come si sia trattata di un'esperienza memorabile: "Riunire tutti insieme in una nazione dove la famiglia è al centro di tutto è stato davvero significativo".

Il video della campagna, ideata da Alessandro Michele, mostra Ryan Gosling mentre attraversa il tempo e lo spazio, partendo da un motel situato sulla spiaggia e ritrovandosi in luoghi iconici come l'hotel Savoy di Londra dove Guccio Gucci aveva lavorato da ragazzino.