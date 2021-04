Ryan Gosling sarà diretto da Duke Johnson nel film The Actor

Ryan Gosling sarà il protagonista di The Actor, un nuovo film noir diretto dal regista Duke Johnson, che sembra quindi aver sostituito dietro la macchina da presa Stephen Cooney.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Donald E. Westlake intitolato Memory e nel team della produzione ci sarà anche Charlie Kaufman, co-regista di Anomalisa insieme a Johnson.

La sinossi ufficiale di The Actor, progetto prodotto da Noir, è la seguente: "La storia si svolge in Ohio, negli anni '50, e ha come protagonista l'attore Paul Cole (Ryan Gosling) che, dopo un brutale attacco, soffre di una grave perdita di memoria e lotta per trovare un modo per tornare alla sua vita a New York e riottenere quello che ha perso. The Actor segue un elettrizzante viaggio che dobbiamo tutti compiere per trovare la propria casa, il proprio amore e, alla fine, se stessi".

Duke Johnson si metterà alla prova come regista per la prima volta da solo dopo aver collaborato con Charlie Kaufman in occasione di Anomalisa ed essendosi occupato delle sequenze animate di Sto pensando di finirla qui.

Ryan Gosling sarà impegnato anche come produttore del film e tra i prossimi progetti ci sono anche The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, Project Hail Mary che sarà realizzato da Phil Lord e Chris Miller, e Wolfman che lo vedrà collaborare con Leigh Whannell.