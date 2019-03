Rutger Hauer ospite al Lucca Film festival e Europa Cinema 2019

La star internazionale Rutger Hauer, attore cult per le sue interpretazioni leggendarie in Blade Runner e Ladyhawke, sarà ospite di Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019, che si terrà dal 13 al 21 aprile, uno degli eventi di punta tra le manifestazioni organizzate e supportate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Con Joe Dante, Mick Garris e Philip Gröning, l'attore olandese diventa la quarta star internazionale annunciata per la prossima edizione del Lucca Film Festival, rendendo ancor più ricco il red carpet di quest'anno. Durante il festival Rutger Hauer riceverà il Premio alla Carriera dell'edizione 2019, sarà uno dei componenti della giuria internazionale del concorso lungometraggi e terrà una masterclass dedicata al tema del "futuro".

L'omaggio a Rutger Hauer sarà caratterizzato da un evento unico e performativo dal titolo Tears in rain per celebrare il film Blade Runner (1982) di Ridley Scott, ambientato a Los Angeles proprio nel 2019. L'evento si terrà il 20 aprile dalle ore 19:00 alle 02:00, nell'ambito di Effetto Cinema Notte, una delle sezioni protagoniste del festival organizzata grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca. L'attore presenzierà a questa manifestazione che mira a ricreare l'atmosfera futuristica del film grazie a un'ambientazione animata da figuranti in costumi cyberpunk e dalla colonna sonora di Vangelis musicata dal vivo.

"Nel futuro immaginato da Philip Dick - spiegano Stefano Giuntini e Cristina Puccinelli, direttori artistici degli eventi del festival e ideatori della sezione Effetto Cinema Notte - la storia del film 'Blade Runner' è ambientata in un 2019 straordinariamente simile al nostro, quindi l'idea è di celebrare l'anno di Blade Runner".

Il festival omaggerà l'attore olandese con la proiezione di una selezione dei suoi film, per ripercorrere una carriera che lo ha portato a prendere parte a oltre 80 pellicole. "L'omaggio a Blade Runner - ha detto Paolo Tacchi di Banca Generali Private, tra i principali sponsor del festival - è in pieno stile del festival perché porta una star internazionale sul nostro territorio, permette allo spettatore di conoscere Hauer attraverso i suoi film e presenta, in modo del tutto originale e unico, un evento mai accaduto nella storia del cinema".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!