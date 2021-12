Rust: Alec Baldwin afferma di non aver premuto il grilletto prima dell'incidente

Dopo l'incidente mortale accaduto sul set di Rust, Alec Baldwin parla per la prima volta affermando di non aver mai premuto il grilletto.

Alec Baldwin si è trovato coinvolto in un incidente mortale sul set di Rust, il suo ultimo film, in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia e, per la prima volta, ha rilasciato un'intervista dicendo di non aver mai premuto il grilletto di quella fatale pistola.

In un'intervista esclusiva con Abc News, Alec Baldwin ha parlato per la prima volta pubblicamente dell'incidente sul set di Rust affermando di non aver mai premuto il grilletto, che non avrebbe mai ucciso qualcuno:

"Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto. Il grilletto non è stato premuto. Non punterei mai un'arma contro qualcuno e non premerei il grilletto, mai".

Alec Baldwin ha poi affermato che, secondo lui, qualcuno ha messo un proiettile vero nell'arma, un proiettile che non doveva essere assolutamente sul set: "Qualcuno ha messo una pallottola 'viva' nell'arma, un proiettile che non doveva nemmeno essere nell'area".

La star si è poi commossa parlando di Halyna Hutchins, la professionista che ha perso la vita sul set, una tragedia che ancora lascia l'attore scosso: "Era adorata da tutti quelli che lavoravano con lei, era amata da tutti e ammirata. Tutto questo non mi sembra ancora vero".

In quel fatidico giorno, Alec Baldwin aveva un revolver Long Colt 45, mentre Halyna Hutchins e altri installavano le telecamere per una ripresa al Bonanza Creek Ranch vicino a Santa Fe. Il proiettile ha colpito mortalmente la donna e ferito anche il regista Joel Souza.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Santa Fe ha indagato sulla tragedia. Hanno detto che l' armiere, Hannah Gutierrez Reed, e l'assistente alla regia Dave Halls, che hanno consegnato la pistola a Baldwin, sono ovviamente al centro dell'indagine. Tuttavia, nessuno della torupe è stato escluso dalle indagini.