Ireland Baldwin attacca i familiari: "Ho escluso i membri della mia famiglia tossici dalla mia vita"

La modella, figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin, si è scagliata contro i membri della sua famiglia, con i quali ha rotto completamente i rapporti.

Ireland Baldwin si appresta a compiere 30 anni e per l'occasione ha deciso di condividere con i propri fan le intenzioni su alcuni cambiamenti radicali nella sua vita.

Figlia di Alec Baldwin e Kim Basinger, Ireland Baldwin ha scritto nella sua newsletter di aver tagliato i rapporti con alcuni membri della propria famiglia.

Ireland Baldwin ha chiuso i rapporti con i familiari

La modella ha raccontato di aver preso questa decisione per difendere la figlia Holland, 2 anni, da legami velenosi: "Entro nei 30 con molto meno peso sulle spalle" ha scritto nel post "Un peso causato dal bisogno di continuare a portare con me i miei familiari narcisisti, inaffidabili e dipendenti, che credevo mi servissero nella vita".

Primo piano di Kim Basinger

Ireland Baldwin ha aggiunto: "Niente è stato più liberatorio che rendermi conto di quanto queste persone fossero velenose. Così mi avvicino ai trent'anni con la consapevolezza che questo è il modo per spezzare questi cicli. Mia figlia non deve conoscere queste persone, e io posso proteggerla da loro. Posso fare del mio meglio per costruire la mia idea di famiglia, pezzo dopo pezzo. E mostrarle come una vera famiglia dovrebbe trattarsi".

Il complicato rapporto di Ireland Baldwin con i genitori

Figlia unica di Alec Baldwin e Kim Basinger, sposati dal 1993 al 2002, Ireland Baldwin aveva 7 anni quando i suoi genitori decisero di divorziare. In particolare, il rapporto con il padre è sempre stato piuttosto turbolento.

Nel 2007, divenne virale un audio di Alec Baldwinin cui definiva sua figlia una 'maialina maleducata e senza cuore': "A volte ho avuto un'infanzia solitaria, ed è per questo che sono cresciuta con il bisogno di conquistare alcune persone della mia famiglia. Per qualche motivo, la loro validazione e le loro lodi avevano un grande valore per me" ha raccontato Ireland Baldwin.

Il divorzio portò ad un'aspra battaglia legale per la custodia della figlia tra Baldwin e Basinger. Soltanto con il tempo, i due genitori ristabilirono un buon rapporto: "Alec è un tipo particolare" disse Basinger "Ora va tutto bene, ci rispettiamo ma è una sfida". Di recente, Ireland Baldwin aveva dichiarato che il rapporto con suo padre Alec è migliorato moltissimo con il tempo anche grazie alla presenza della figlia Holland.