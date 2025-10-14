Alec Baldwin, brutto incidente col fratello Stephen: la loro auto finisce contro un albero negli Hamptons

Il Range Rover guidato da Alec Baldwin sarebbe finito contro un albero per evitare l'impatto con un camion della spazzatura che gli ha tagliato la strada.

Alec Baldwin e il fratello Stephen Baldwin sono rimasti coinvolti in un incidente stradale negli Hamptons, New York. La loro auto, guidata da Alec Baldwin, è finita contro un albero per evitare un veicolo che aveva tagliato loro la strada. Per fortuna i due attori sarebbero illesi.

Il portavoce di Stephen Baldwin ha condiviso una dichiarazione con Fox News Digital dicendo: "Stephen sta bene ed è grato che nessuno sia rimasto ferito. Apprezza la preoccupazione e può confermare che lui e Alec stanno bene e sono sani e salvi".

Alec Baldwin ha utilizzato Instagram per riepilogare l'incidente e ha dichiarato di stare bene. "Stamattina ho avuto un incidente stradale. Sto bene", ha esordito in un video in cui ha spiegato la dinamica del sinistro.

"Un camion della spazzatura della dimensione di una balena ci ha tagliato la strada mentre guidavo l'auto di mia moglie. Per evitarlo sono finito contro un grosso albero e ho distrutto l'auto di Hilaria. Per fortuna stiamo bene sia io che mio fratello".

Periodo sfortunato per Alec Baldwin

Nel video, Alec Baldwin ha ringraziato il dipartimento di polizia di East Hampton, spiegando che a breve si sarebbe recato a Los Angeles per vedere la moglie e i figli.

"Sto per partire per Los Angeles per andare a trovare la mia famiglia. Non vedo l'ora. Andrò in California per riunirmi con la mia famiglia, trascorrere qualche giorno lì e poi tornerò a casa", ha detto, menzionando l'eliminazione della moglie Hilaria da Ballando con le stelle e dicendosi orgoglioso di lei.

"Sono così orgoglioso di mia moglie, Hilaria. Ti amo più di ogni altra cosa e sono molto orgoglioso di te", ha concluso. Anche la moglie ha rassicurato i fan in un ulteriore video.

Alec Baldwin, 67 anni, si trovava in zona per partecipare all'Hamptons International Film Festival, conclusosi domenica sera. A quanto pare, sabato si sarebbe recato al Buffalo Film Festival.