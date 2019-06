Russian Doll 2: Netflix rinnova la serie per la seconda stagione

Russian Doll avrà una seconda stagione, arriva il rinnovo da parte di Netflix.

Russian Doll: Natasha Lyonne nel finale di stagione

Cindy Holland, vice presidente dei contenuti originali a Netflix, e Natasha Lyonne, co-creatrice, autrice, regista e interprete dello show, hanno annunciato il rinnovo nel corso della Code Conference 2019 a Scottsdale, Arizona.

"Natasha, vuoi fare una seconda stagione?" ha chiesto la Holland alla Lyonne.

"Dici a me, Cindy? Stesso show, solo più strano? Sei sicura?" ha replicato l'attrice. "Nadia Vulvokov è una programmatrice, come sai, credo che sarebbe appropriato avere il tempo e il luogo giusto per accettare, ma mi piacerebbe un sacco farlo Cindy."

Russian Doll: la spiegazione del finale della serie Netflix

Russian Doll

Russian Doll, diffuso su Netflix a febbraio, vede protagonista Nadia, una 36enne di New York che continua a morire e rivivere nell giorno del suo trentaseiesimo compleanno, risvegliandosi ogni giorno in questo loop temporale senza fine. La serie ha avuto un enorme successo di critica, come sottolinea anche la nostra recensione di Russian Doll.

Natasha Lyonne ha svelato come Netflix sia stata essenziale per la nascita di Russian Doll. Lo show, in principio, era stato proposto a NBC che lo aveva però respinto. Forte della sua collaborazione con Netflix per la hit Orange Is the New Black, la Lyonne ha scelto la piattaforma streaming per lo show che si è rivelato un enorme successo e ora sta per fare ritorno con nuovi avvincenti episodi.