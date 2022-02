Russian Doll 2: le nuove immagini della serie Netflix

Netflix ha diffuso nuove immagini ufficiali tratte da Russian Doll 2, seconda stagione della serie distribuita a febbraio 2019. Le foto mostrano i personaggi interpretati da Annie Murphy e Natasha Lyonne.

La prima stagione di Russian Doll si focalizzava sul personaggio di Nadia, bloccata in un loop temporale e incapace di fuggire da un freddo party a New York City. La seconda stagione di Russian Doll, invece, sarà ambientata ben quattro anni dopo quanto raccontato durante la prima stagione e racconterà il rapporto di Nadia e Alan con il loro passato.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Natasha Lyonne ha dichiarato a proposito della seconda stagione dello show: "Sarà una profonda e fuori dagli schemi corsa selvaggia! La gioia deriva dal fatto che questo progetto debba essere guardato con uno sguardo ingenuo sulla narrazione". La prima stagione di Russian Doll ha concentrato la sua attenzione sul concetto del time-loop; la seconda stagione, invece, proverà a concentrarsi maggiormente sui personaggi in modo tale che la narrazione possa riuscire ad assorbire completamente gli spettatori.

Le prime immagini diffuse, in effetti, lasciano ben sperare e mostrano il personaggio interpretato da Annie Murphy con un abbigliamento fuori moda. Creata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, Russian Doll potrà vantare anche la presenza di Sharlto Colpey nel proprio cast. Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

"Ambientata quattro anni dopo che Nadia e Alan sono sfuggiti insieme al loop temporale, la seconda stagione di Russian Doll continuerà a esplorare tematiche esistenziali attraverso una lente spesso umoristica e fantascientifica. Svelando un destino ancora peggiore della morte senza fine, questa stagione consente a Nadia e Alan di scavare più a fondo nel loro passato attraverso un inaspettato portale temporale situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. All'inizio vivono questa situazione come un'avventura intergenerazionale in continua espansione, che attraversa le epoche, ma ben presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe essere più di quanto si aspettassero e, insieme, devono cercare una via d'uscita".