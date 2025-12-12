Russell Crowe: una delle sue prime interpretazioni piuttosto "cringe" diventa virale su TikTok

Forte di un premio Oscar e di tante indimenticabili interpretazioni, Russell Crowe è oggi una delle star più amate, ma anche lui all'esordio ha dovuto piegarsi a lavori imbarazzanti. Adesso uno dei suoi primi ruoli, decisamente cringe, è riemerso fino a diventare virale su TikTok.

Il video in questione sarebbe un video di formazione aziendale del 1989 in cui Crowe interpretava un dipendente irritabile rimasto ferito in un incidente.

A un certo punto della clip, il personaggio di Russell riceve una visita in ospedale da una manager.

"Non sederti sui miei cioccolatini", dice alla donna mentre lei si siede accanto al suo letto.

La clip, involontariamente esilarante, è riemersa quando la star de Il gladiatore è apparso come ospite a Sam Pang Tonight e, di fronte al video, ha reagito facendosi delle grasse risate, il tutto per la gioia dei fan.

La reazione di Russell Crowe all'esilarante video

Dopo che il video è riemerso nel corso dello show televisivo, Russell Crowe ha esclamato: "Oh, pensavo che la mia interpretazione fosse perfetta".

Poi ha scherzato: "Se volete criticare prendetevela col regista perché quella battuta sui cioccolatini era terribile".

Crowe si è lamentato che del fatto che il regista non gli abbia concesso un primo piano con linguaggio colorito per poi scoppiare a ridere insieme al pubblico in studio.

Condiviso online da Madman Films, il video ha ottenuto una pioggia di like su TikTok.

"Sto piangendo dalle risate", ha commentato un fan, mentre un altro ha aggiunto: "Un grande attore davvero".

Prima di girare il video in questione, il venticinquenne Russell Crowe era già apparso nella popolare soap australiana Neighbours e in un episodio del dramma giudiziario della Seven Rafferty's Rules, quando girò il video di allenamento all'età di 25 anni. Prima di diventare famoso, il divo ha interpretato numerosi spot pubblicitari facendo una lunga gavetta in tv per poi approdare sul grande schermo, ottenendo il riconoscimento dell'Academy nel 2000 per il ruolo di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore di Ridley Scott. Pochi giorni fa Russell Crowe ha criticato il sequel per via della mancanza di nucleo morale.

Da ieri, la star è nei cinema italiani in Norimberga, potente affresco storico di James Vandebilt in cui interpreta il Maresciallo del Reich Hermann Göring.