Russell Crowe irriconoscibile nei panni del fondatore di Fox News Roger Ailes (FOTO)

Negli ultimi anni Russell Crowe si è effettivamente appesantito, ma i fan possono stare tranquilli. Le foto che mostrano il divo decisamente pingue sono frutto di un accurato trucco prostetico che vede Crowe trasformato nel fondatore di Fox News Roger Ailes per la serie Showtime series The Loudest Voice In The Room, che racconta l'ascesa e la caduta di Ailes.

The Loudest Voice in the Room si basa sull'omonimo libro scritto da Gabriel Sherman. Gli otto episodi racconteranno la storia di Roger Ailes, fondatore di Fox News, seguendone l'ultimo decennio e mostrando alcuni passaggi delle fasi precedenti della sua carriera, tra cui un incontro con Richard Nixon durante il The Mike Douglas Show, evento che lo ha portato nel mondo politico, senza dimenticare di affrontare le accuse di molestie sessuali che hanno dato al via al percorso in discesa della sua carriera.

Lo show sarà prodotto da Tom McCarthy e Jason Blum, mentre la prima puntata sarà firmata da McCarthy e Sherman. Nel cast, a fianco di Russell Crowe, troviamo Naomi Watts nel ruolo di Gretchen Carlson e Sienna Miller in quello di Elizabeth Ailes.

Russell Crowe hits the streets of NYC as Roger Ailes in a tuxedo while filming his upcoming series about the late Fox News CEO: https://t.co/it4Wt4Q1wR — JustJared.com (@JustJared) 16 novembre 2018

