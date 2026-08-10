La vendetta perfetta - Bear Country: il thriller con Russell Crowe e Aaron Paul dal 26 agosto al cinema

Dopo l'anteprima mondiale al Taormina Film Festival, dove ha ricevuto il Taormina Film Festival International Achievement Award, Russell Crowe torna protagonista di un nuovo action thriller con La vendetta perfetta - Bear Country.

Il film arriverà nelle sale italiane il 26 agosto, ma non perdete le anteprime nelle principali arene estive previste dal 10 al 18 agosto. Distribuito da 01 Distribution, il film è un'esclusiva per l'Italia Minerva Pictures con Rai Cinema.

Diretto da Derrick Borte, che torna a collaborare con Russell Crowe dopo Il giorno sbagliato, La vendetta perfetta - Bear Country è tratto dal romanzo Strip dello scrittore statunitense Thomas Perry. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Borte insieme a Daniel Forte.

Al centro della storia c'è Manco Kapak (Russell Crowe), proprietario di un nightclub di Los Angeles con un passato legato al mondo criminale. Dopo anni trascorsi in un ambiente pericoloso, Kapak vorrebbe lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare in Thailandia insieme alla compagna Sunny. Una rapina al suo locale cambia però i suoi piani e lo trascina in una rete di criminali, cartelli della droga, inganni e regolamenti di conti.

Nel corso della vicenda, il protagonista si trova coinvolto in uno scontro sempre più complesso, dove entrano in gioco figure con interessi diversi: dal rapinatore improvvisato Jeff, interpretato da Aaron Paul, alla funzionaria di banca Carrie, interpretata da Nina Dobrev, fino all'agente federale sotto copertura Joe Carver, affidato a Luke Evans, e al criminale Rodriguez, interpretato da Danny Zovatto. Nel cast figurano anche Teresa Palmer nei panni di Sunny e Josh McConville nel ruolo del detective Slosser.

Rapine, inseguimenti, alleanze instabili: il film costruisce il proprio intreccio mettendo al centro il tentativo di Kapak di affrontare le conseguenze del proprio passato e trovare una via d'uscita.

Le riprese principali si sono svolte nel Queensland, in Australia, nel 2025. La produzione ha coinvolto diverse location della regione, utilizzate per ambientare il thriller diretto da Derrick Borte e accompagnare visivamente una storia che alterna scenari urbani, azione e momenti di tensione.