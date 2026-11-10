Russell Brand dovrà rimanere in carcere per più di 10 anni

L'attore e comico britannico è stato condannato dalla Southwark Crown Court di Londra dopo un processo durato quattro settimane. Dovrà scontare nove anni per lo stupro commesso nel 2009 e altri 18 mesi per tre aggressioni sessuali.

Russell Brand è stato condannato a 10 anni e sei mesi di carcere per stupro e aggressioni sessuali. La sentenza è stata pronunciata lunedì 9 novembre dalla Southwark Crown Court di Londra, dopo che la scorsa settimana l'attore e comico britannico era stato riconosciuto colpevole di quattro capi d'imputazione. Il procedimento ha riguardato episodi avvenuti tra il 2004 e il 2009, ai danni di diverse donne. Il giudice Mr Justice Bennathan lo ha definito un "predatore sessuale", sottolineando come la sua notorietà gli abbia consentito di rimanere protetto dalle conseguenze delle proprie condotte fino alla pubblicazione delle prime inchieste giornalistiche nel 2023.

La condanna: oltre dieci anni di carcere

La pena complessiva è di dieci anni e sei mesi: nove anni per lo stupro anale commesso nel 2009 e altri 18 mesi per le tre aggressioni sessuali riconosciute dalla giuria. Brand, 51 anni, potrà chiedere la scarcerazione sulla parola dopo aver scontato due terzi della condanna, quindi indicativamente dopo sette anni.

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Nel pronunciare la sentenza, il giudice Bennathan ha usato parole particolarmente dure nei confronti dell'imputato, descrivendone l'atteggiamento verso le donne come caratterizzato da "un'arroganza sconcertante". Ha inoltre criticato le persone che gli sono state vicine, accusandole di aver assecondato il suo "comportamento terribile".

Il magistrato ha voluto anche riconoscere il coraggio delle donne che hanno denunciato l'attore e testimoniato durante il processo. "Qualunque cosa indossino le donne, ovunque vadano e qualunque cosa bevano, conservano il diritto di dire no e di chiedere giustizia ai tribunali penali quando predatori sessuali come te, Russell Brand, agiscono senza il loro consenso", ha dichiarato.

Brand aveva trascorso il fine settimana nel carcere di Wandsworth, dove era stato trasferito dopo la decisione di negargli la libertà su cauzione. Il giudice aveva motivato la scelta richiamando le consistenti risorse economiche dell'attore e il timore che potesse sottrarsi alla giustizia. Lunedì è arrivato in tribunale a bordo di un furgone penitenziario, diversamente dalle precedenti udienze, quando si presentava a bordo di un'auto privata dai vetri oscurati.

Le quattro accuse per cui è stato riconosciuto colpevole

Il processo, durato quattro settimane, ha esaminato sette contestazioni relative a sei donne. La giuria ha riconosciuto Brand colpevole di quattro reati.

Russell Brand in una scena

Il primo episodio riguarda un'aggressione sessuale avvenuta nel 2004 ai danni di un'ex dipendente di MTV. La donna ha raccontato che l'attore le avrebbe afferrato e stretto il seno pochi minuti dopo averla incontrata durante la festa di compleanno di un produttore televisivo, al Nordic Bar di Londra.

Un'altra condanna per aggressione sessuale riguarda un episodio avvenuto nel 2004 o nel 2005 presso una stazione radiofonica. Secondo la testimonianza della vittima, Brand l'avrebbe afferrata, spinta contro una parete e baciata con violenza.

Il terzo episodio riconosciuto dalla giuria risale al 2009 e riguarda una dipendente di Channel 4. La donna ha raccontato che, durante un episodio avvenuto sul luogo di lavoro, l'attore le avrebbe chiesto un massaggio per poi avvicinare la testa alla zona dei genitali.

La contestazione più grave riguarda invece lo stupro anale di una donna, avvenuto nel 2009 nell'abitazione londinese di Brand. La vittima ha raccontato che, dopo un rapporto sessuale vaginale consenziente, l'attore l'avrebbe girata a quattro zampe e penetrata analmente senza il suo consenso, togliendosi anche il preservativo. Brand aveva sostenuto che il rapporto fosse stato consensuale.

La giuria ha assolto l'attore da tre contestazioni. La prima riguardava uno stupro che sarebbe avvenuto nel 1999, dopo che una donna lo aveva invitato nella propria camera d'albergo al termine di un incontro nei pressi della conferenza del Partito Laburista. Brand aveva sostenuto che il rapporto fosse consensuale.

È stato inoltre assolto dall'accusa di tentata aggressione indecente relativa a un episodio del 2001 negli uffici londinesi di MTV. Inizialmente la contestazione era più grave, ma il giudice aveva deciso di ridimensionarla per insufficienza di prove. La terza assoluzione riguarda un'accusa di stupro orale che sarebbe avvenuto nel 2004, sempre ai danni di un'ex dipendente di MTV. Nel complesso, dunque, il procedimento si è concluso con quattro condanne e tre assoluzioni.

Brand ha sempre negato le accuse: la moglie in tribunale

Durante il processo Russell Brand ha continuato a dichiararsi innocente, sostenendo che il consenso fosse un elemento fondamentale in ogni rapporto sessuale. Davanti alla giuria aveva affermato: "Il consenso è fondamentale, essenziale, necessario e, per molti versi, più importante del sesso stesso".

Russell Brand in cover su Rolling Stone

Prima della sentenza, il suo avvocato Ian Winter aveva chiesto clemenza, descrivendo il cliente come una persona di "buona condotta" e sostenendo che una lunga detenzione avrebbe provocato conseguenze devastanti per la sua famiglia.

In aula era presente anche la moglie dell'attore, Laura Brand, che aveva testimoniato durante il processo descrivendo il marito come "straordinariamente premuroso" e gentile, aggiungendo: "Lo amo moltissimo". All'esterno del tribunale si sono radunati anche alcuni sostenitori dell'attore, con uno striscione che recitava: "Russell Brand, siamo con te. Cristo è stato crocifisso per aver detto la verità. Russell è la verità".

La vicenda giudiziaria affonda le radici nelle inchieste pubblicate nel 2023 da Channel 4 e dal Times di Londra, che avevano portato alla luce diverse accuse relative alla condotta dell'attore. Secondo il giudice, la fama di Brand lo avrebbe protetto per anni, fino a quando quelle testimonianze non sono diventate di dominio pubblico.