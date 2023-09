Elon Musk difende Russell Brand dalle accuse di stupro: 'Quell'uomo non è malvagio'

Elon Musk ha espresso il suo sostegno nei confronti di Russell Brand a seguito di un'inchiesta che ha dettagliato accuse di aggressione sessuale contro l'attore. Il rapporto, pubblicato congiuntamente questo sabato dal Sunday Times e da Channel 4 Dispatches, ha rivelato accuse di abusi sessuali da parte di cinque donne diverse.

Attraverso un video, Brand ha negato le gravissime accuse penali che sono state mosse contro di lui e ha sostenuto che le sue relazioni "sono sempre state assolutamente consensuali". Brand ha anche suggerito di essere vittima di un attacco mediatico coordinato, "come è successo a Joe Rogan, quando ha osato prendere un farmaco che i media mainstream non approvavano", facendo riferimento all'uso del celebre podcaster dell'ivermectina come trattamento del Covid.

Migliaia di persone si sono schierate in difesa di Brand e tra queste figura anche il miliardario Elon Musk che ha risposto al video del comico inglese, scrivendo: "Certo che è così. I media mainstream non amano la concorrenza". In seguito Musk ha reso ancora più esplicito il suo supporto nei confronti della star: "Io sostengo Russell Brand. Quell'uomo non è malvagio".

Anche l'ex conduttore di Fox News Tucker Carlson e l'ex kickboxer Andrew Tate hanno preso le difese di Brand. "Critica le aziende farmaceutiche, metti in discussione la guerra in Ucraina, e puoi essere abbastanza sicuro che questo succederà", ha scritto Carlson in risposta al video del comico, al che Musk ha aggiunto: "Sembra proprio che sia così!". Tate ha semplicemente postato un "Esatto" in risposta al tweet di Carlson.