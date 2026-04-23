Russell Brand: "A 30 anni ho fatto sesso con una sedicenne. Credo sia sfruttamento"

L'attore di In viaggio con una rockstar ha ammesso di aver avuto rapporti con una minorenne quando aveva all'incirca 30 anni e di ritenere oggi si sia trattato di un atto di sfruttamento

Nel corso di una sua apparizione al Megyn Kelly Show, Russell Brand ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con una sedicenne quando aveva 30 anni.

Pur sottolineando che nel Regno Unito l'età del consenso è fissata proprio a 16 anni, ha ammesso che andare a letto con una persona molto più giovane di lui sia stato un atto di "sfruttamento".

Io, Dio e Bin Laden: Russell Brand in una scena del film

Le parole di Russell Brand: "A 30 anni ero una persona diversa"

"Grazie, Megyn Kelly, per avermi dato la possibilità di affrontare, in particolare, la tua rabbia, che è del tutto legittima e comprensibile", ha detto. "E la semplice realtà è che in Europa e nel Regno Unito, da dove provengo, l'età del consenso è 16 anni, e io ho avuto rapporti con una sedicenne quando ne avevo 30, ma a 30 anni ero una persona molto diversa. Ero molto più giovane, ed ero un trentenne immaturo".

Brand ha proseguito: "Il sesso consensuale, in realtà, con persone diverse quando esiste un forte squilibrio di potere - e questo è il caso quando sei un uomo famoso con la capacità di attrarre le donne che avevo io all'epoca - credo comporti uno sfruttamento. Penso che sia uno sfruttamento. Riconosco che il mio comportamento sessuale in passato è stato egoista e che non ho prestato sufficiente attenzione, anzi, quasi nessuna, immagino, a come quel sesso influenzasse le altre persone".

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Le accuse di stupro e violenza sessuale rivolte all'attore

Nell'aprile del 2025, Brand è stato accusato di stupro, atti osceni e violenza sessuale nei confronti di quattro donne diverse, in relazione a presunti episodi avvenuti tra il 1999 e il 2005. Nel dicembre dello stesso anno, gli sono state mosse accuse di stupro e violenza sessuale nei confronti di altre due donne, in relazione a episodi che sarebbero avvenuti nel 2009. Brand si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse.

Inizialmente, il processo a carico di Brand avrebbe dovuto iniziare il 16 giugno presso la Southwark Crown Court di Londra, ma il mese scorso è stato rinviato al prossimo 12 ottobre.

Russell Brand, gli ultimi film di una carriera in declino

Negli anni più recenti la carriera cinematografica dell'attore si è diradata rispetto al periodo di massimo successo, ma ha comunque preso parte ad alcuni film, spesso in ruoli secondari o di doppiaggio: tra i titoli più recenti ci sono Assassinio sul Nilo (2022) e Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, dove torna a dare la voce al personaggio di Dr. Nefario.

In generale, rispetto ai suoi ruoli più noti degli anni 2000 (come In viaggio con una rockstar o Non mi scaricare), la sua presenza sul grande schermo si è fatta più sporadica e meno centrale, con una maggiore concentrazione su progetti di nicchia o partecipazioni vocali, segno di una progressiva uscita dal mainstream cinematografico.