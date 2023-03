Rush Hour 4: Chris Tucker conferma l'intenzione di realizzare il sequel con Jackie Chan

Jackie Chan aveva svelato a dicembre che Rush Hour 4 potrebbe essere prodotto e ora Chris Tucker ha confermato che è disposto a tornare sul set per proseguire la saga cinematografica.

L'attore, durante la promozione di Air diretto da Ben Affleck, ha infatti parlato del progetto con entusiasmo.

Chris Tucker ha parlato di questa fase della sua carriera raccontando: "Vedrete arrivare molte cose buone, ma saranno su un livello totalmente nuovo. Quello è ciò che mi entusiasma. Non sarà quello che siete abituati a vedere".

L'attore ha quindi aggiunto: "Rush Hour - Due mine vaganti 4 è qualcosa che decisamente inserirò nei miei impegni perché amo lavorare con Jackie, ma ho inoltre nuove cose che penso apprezzerete. Sono pieno di entusiasmo".

Kung Fu Yoga: Jackie Chan come Indiana Jones? Non scherziamo

L'idea che venga realizzato un quarto capitolo della storia è emersa per la prima volta nel 2018, tuttavia fino a questo momento non sono stati raggiunti dei risultati concreti.

I primi tre capitoli sono stati diretti da Brett Ratner che, tuttavia, non dovrebbe tornare sul set dopo le accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte e che hanno portato alla fine della collaborazione con Warner Bros.