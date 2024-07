Rush Hour: Jackie Chan voleva Martin Lawrence al suo fianco, ma lui ha rifiutato. Ecco perché

Martin Lawrence ha raccontato di aver respinto l'offerta di recitare in un'altra importante saga di film polizieschi. Ospite dello show di Jimmy Fallon, insieme al collega in Bad Boy Will Smith, ha rivelato che Jackie Chan gli chiese di recitare in Rush Hour.

In seguito al suo rifiuto, Chan decise di ingaggiare Chris Tucker, con il quale ha condiviso la scena nella serie di film polizieschi. Durante l'intervista, Martin Lawrence ha spiegato il motivo che lo convinse a rifiutare l'allettante proposta. Stasera Rush Hour - Due mine vaganti andrà in onda alle 21.15 su Twentyseven.

No a Rush Hour

"Jackie Chan mi chiese di recitare in Rush Hour con lui ma rifiutai" ha svelato Lawrence "Partecipò al mio show e ne parlammo in un frangente della trasmissione. Ne parlammo di persona e poi cenammo insieme. Non era un'offerta abbastanza alta economicamente" ha concluso l'interprete di Marcus Burnett.

Primissimo piano di Martin Lawrence in Svalvolati on the Road

Lawrence ha confermato in seguito la veridicità dell'aneddoto:"Ero felice per Chris [Tucker], doveva andare così. Chris Tucker e Jackie Chan hanno creato una bellissima saga con Rush Hour" ha specificato. Rush Hour è un film d'azione del 1998 con Chan e Tucker nei panni di due poliziotti che si uniscono per salvare la figlia rapita di un diplomatico cinese a Los Angeles. L'opera uscì nelle sale tre anni dopo che venne distribuito il primo Bad Boys.

Rush Hour fu il nono film dal maggior incasso del 1998 negli Stati Uniti, generando due sequel usciti nel 2001 e nel 2007. Nel dicembre 2022, Jackie Chan ha lasciato intendere che potrebbe realizzare un quarto film della serie Rush Hour. Ospite di un festival del cinema in Arabia Saudita, confessò di essere in lavorazione del quarto capitolo.

Nel frattempo, Martin Lawrence è tornato ad affiancare Will Smith nel celebre franchise poliziesco Bad Boys, con il nuovo lungometraggio dal titolo Bad Boys: Ride or Die, insieme a Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd e Tiffany Haddish.