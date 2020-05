Rush: Chris Hemsworth e Daniel Brühl, ecco come si prepararono per i loro rispettivi ruoli

Daniel Bruhl ha affermato di aver letto la biografia del pilota per poter interpretare Niki Lauda in Rush mentre Chris Hemsworth, reduce dal suo ruolo in Thor, ha dovuto perdere ben quattordici chili per interpretare James Hunt. Brühl e Lauda sono diventati buoni amici durante la produzione e questo ha aiutato molto Daniel a calarsi nel personaggio; Niki ha persino portato l'attore al Gran Premio di San Paolo con il suo jet privato.

Brühl ha vissuto per più di un mese a Vienna al fine di imparare l'accento austriaco, ha visto ogni documentario esistente per imparare ad imitare il linguaggio del corpo del pilota e, cosa ben più importante, ha detto di aver fatto una "miriade di domande" a Lauda: "Interpretarlo non è stato così facile perché non abbiamo molto in comune. Lui è molto diverso da me. All'inizio mi ha quasi spaventato." Anche il pilota era preoccupato, ma alla fine la reazione di Niki Lauda su Rush è stata decisamente positiva.

Durante una conferenza stampa Daniel ha dichiarato: "Ho dovuto imparare a fare molte cose per Rush: prima di tutto ho dovuto acquisire esperienza guidando il più spesso possibile una macchina da corsa, sono stato a Vienna per imparare l'accento di Lauda, il che è era davvero cruciale per me, e poi ho aspettato una telefonata di Niki."

L'attore ha aggiunto: "Quella telefonata è arrivata una mattina presto, alle sei probabilmente, e Niki mi ha detto: 'Credo che sia giunto il momento di incontrarci, vieni a Vienna con una valigia sola così se non piaccio a te e se tu non piaci a me puoi andartene immediatamente.' Quindi ho preso un volo per Vienna, ci siamo incontrati e da quel momento in avanti Lauda è stato un supporto costante per me."