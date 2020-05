Rush: stasera su Rai3 il film di Ron Howard con Chris Hemsworth

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20 il film biografico Rush, diretto da Ron Howard nel 2013, con protagonisti Chris Hemsworth e Daniel Brühl.

Sfreccia stasera su Rai3, alle 21:20, il film biografico Rush, diretto nel 2013 da Ron Howard, che vede Chris Hemsworth e Daniel Brühl sfidarsi sullo schermo come i piloti James Hunt e Niki Lauda hanno fatto, nella realtà, in pista.

Ambientato nell'età d'oro della Formula 1, gli anni Settanta, il film racconta la storica rivalità sportiva tra due piloti leggendari: l'affascinante playboy inglese James Hunt (Chris Hemsworth) e il metodico e brillante austriaco Niki Lauda (Daniel Brühl). I due, caratterizzati da stili diversi dentro e fuori dai circuiti automobilistici, nel 1976 diedero vita a una stagione memorabile in cui entrambi erano disposti a rischiare tutto per raggiungere il titolo di campione del mondo in uno sport senza margini di errore...

Trasmesso in occasione dell'anniversario della morte di Niki Lauda, scomparso esattamente un anno fa, Rush, oltre ai due protagonisti e ad Alexandra Maria Lara, Olivia Wilde e Piefrancesco Favino, vede nel cast anche la presenza di Alex Zanardi in un cameo: è uno dei radiocronisti al Gran Premio d'Italia 1976.