Runner: in esclusiva il poster dell'action thriller con Matilde Gioli

Matilde Gioli si trasforma in eroina action in Runner, thriller diretto da Nicola Barnaba in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures, ecco il poster in esclusiva.

Per Runner, Matilde Gioli si è trasformata in perfetta eroina d'azione eseguendo da sola i propri stunt. Un sogno che si avvera per l'attrice italiana. E proprio di un sogno, il cinema per l'esattezza, parla l'action thriller di Nicola Barnaba Runner, in uscita l'8 febbraio distribuito da Plaion Pictures e di cui oggi Movieplayer.it vi offre il poster in esclusiva. Nel cast anche Francesco Montanari.

Runner: il poster ufficiale del film con Matilde Gioli

Di cosa parla Runner

Nel poster vediamo Matilde Gioli a terra, con una vistosa ferita sulla spalla. In Runner l'attrice interpreta Lisa, venticinquenne con il sogno del cinema da quando era bambina. Per lei essere una runner è un traguardo importante: rappresenta il suo arrivo nel mondo del cinema e anche il punto di partenza per una fulgida carriera. È finalmente su un set, intreccia una relazione con Sonja, protagonista e star del cinema. Cosa potrebbe volere di più dalla vita? Cosa potrebbe andare storto? L'attrice, però, ha un passato oscuro che torna a cercarla nel momento più impensato. Accusata dell'omicidio di Sonja, la ragazza è costretta a scappare. Lisa corre per salvarsi la vita e per trovare le prove che la scagionino e permettano di condannare il vero assassino.

Un incrocio tra tra un giallo vecchio stile e un film d'azione moderno

Nicola Barnaba, regista di Runner, è anche coautore della sceneggiatura insieme a Marco Guerrini. Il film è stato presentato in anteprima in concorso al Noir in Festival 2023 a dicembre. Sul film ha dicharato:

"Runner diventa una metafora della vita stessa e Lisa diventa l'incarnazione di persone disposte a lavorare, e lavorare duro, per raggiungere i propri obiettivi di vita: persone il cui percorso verso l'autorealizzazione è minacciato dalla spietata sete di potere di alcuni uomini pronti a calpestare chiunque pur di realizzare i propri sogni malati. Dalle inquadrature iniziali nel bosco al finale all'interno dell'hotel, la storia è un incrocio tra tra un giallo vecchio stile e un film d'azione moderno, dando vita a situazioni piene di suspense che affascineranno lo spettatore".