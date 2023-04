Run all night - Una notte per sopravvivere, stasera su Italia 1: trama, curiosità e cast

Stasera su Italia 1 in prima serata va in onda Run all night - Una notte per sopravvivere, trama, curiosità e cast del film con Liam Neeson

Run all night - Una notte per sopravvivere, è il film che stasera, 21 aprile, gli amanti dell'azione potranno vedere su Italia 1 in prima serata. La pellicola è diretta da Jaume Collet-Serra, la sceneggiatura è stata affidata a Brad Ingelsby. Trama, curiosità e cast del lungometraggio.

Run all night - Una notte per sopravvivere: Trama del film del 21 aprile su Italia 1

Run All Night: Liam Neeson in una scena action del film

Jimmy Conlon, un ex sicario di origini irlandesi, è tormentato da un profondo senso di colpa che cerca di alleviare con l'alcol. Il figlio Michael lo ha escluso della sua vita allo scopo di costruire una vita onesta per sé e la propria famiglia.

Run All Night: Liam Neeson insieme a Joel Kinnaman in una scena del film action

Tuttavia, il destino si complica quando Michael incontra Danny, il figlio del capo della mafia irlandese Shawn Maguire, che è anche il capo di Jimmy e suo fratello d'armi. Danny è un tossicodipendente criminale e il loro incontro porterà a complicazioni imprevedibili.

Le curiosità di Run all night - Una notte per sopravvivere, film di stasera su Italia 1

Run All Night - Una notte per sopravvivere è stato distribuito in Italia la prima volta a partire dal 30 aprile 2015 grazie a Warner Bros. Le riprese del film sono state girate principalmente a New York. Tra le location ci sono il Madison Square Garden e il Queens Hospital Center. La pellicola vede la collaborazione per la terza volta tra Liam Neeson e Collet-Serra dopo i successi di Non-Stop e Unknown - Senza identità.

Run All Night: Liam Neeson insieme a Ed Harris in una scena del film

Il budget del film è stato di circa 50 milioni di dollari e ha incassato circa 71 milioni di dollari in tutto il mondo. Il titolo originale del film, Run All Night, è un riferimento al fatto che la trama si svolge in una sola notte.

Il promo del lungometraggio è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Run all night - Una notte per sopravvivere: Interpreti e personaggi