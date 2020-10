Rumer Willis risponde alle critiche sulle foto bondage: "Non mi metto a nudo per gli uomini"

L'attrice Rumer Willis replica alle critiche ricevute per le sue foto a tema bondage e il suo nudo artistico: 'Non ero affatto preparata per tutti i commenti negativi'.

La figlia di Demi Moore e Bruce Willis, Rumer Willis, ha voluto rispondere alle critiche ricevute dopo aver postato sul suo profilo Instagram alcune foto a tema Bondage.

Durante la trasmissione di The Talk on Monday di ieri, l'attrice Rumer Willis ha parlato del servizio fotografico realizzato dal fotografo e amico Tyler Shields. Il tema di queste foto era esplicitamente il Bondage, in due delle immagini che sono state condivise su Instagram a fine settembre, l'attrice indossava un body di pelle nero con stivali alti fino alla coscia. In un'altra foto, non indossava altro che gli stivali e una frusta, avvolta intorno al suo corpo.

Come scritto dall'attrice stessa su Instagram, le immagini volevano essere una celebrazione delle nudità femminili e un'accusa contro chi si ostini a pensare alla donna come obbligata ad avere figli o la veda soltanto un oggetto sessuale per uomini. Nel lungo post, Willis dice:

"Indipendentemente dal fatto che siamo vestite o meno, in quanto donne i nostri corpi sono costantemente controllati dagli uomini e da altre donne. Ci viene detto cosa possiamo e non possiamo indossare in base alla nostra taglia e forma, ci viene inculcato cosa sia convenzionale o appropriato. Ci viene detto come dobbiamo apparire per essere considerati belli. Ci viene detto che se ci vestiamo in un certo modo "chiediamo" certe cose o se siamo più coperti, siamo puri o inespressi. Ci viene detto che la nostra sessualità e la nostra espressione della sessualità è qualcosa di cui dovremmo vergognarci, qualcosa che dovremmo tenere per noi stessi. Siamo perseguitate per il nostro diritto di scegliere quando diventare madre. Il mio corpo e il mio diritto alla mia divina femminilità non saranno controllati o soppressi da nessuno... uomo o donna che sia.

Questa idea che quando altre donne sono nude significa che non rispettano sé stesse - spogliarsi presuppone che lo facciamo per un uomo o perché ci disprezziamo o per insicurezza è una stronzata. "

Sebbene molti fra gli amici di Willis l'abbiano elogiata per le foto, su Instagram tanti altri l'hanno criticata. "Sapevo che probabilmente questo genere di post avrebbe sollevato molti commenti, ma non ero affatto preparata per la quantità di negatività", ha ammesso l'attrice. "È stata davvero dura... Voglio dire, le persone che dicono che dovresti vergognarti di te stesso, sono disgustose."

Willis ha aggiunto che c'erano commenti che accusavano le sue foto di essere dannose per coloro che avessero subito un trauma sessuale, ma ha ribattuto che molti altri che hanno superato i propri problemi, praticano proprio il Bondage per rafforzare la sicurezza ritrovata.

Rumer Willis ha rivelato che i suoi famosi genitori, Bruce Willis e Demi Moore, non hanno visto subito le foto perché "non sono esperti di tecnologia". Ha confessato, tuttavia, che i suoi genitori sono sempre stati i suoi più grandi fan: "Sono sempre stati di grande sostegno, anche con tutte le altre mie sorelle, soprattutto perché siamo una famiglia di così tante donne. Perché non celebrare la femminilità dunque?"