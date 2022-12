Rumer Willis è incinta e Demi Moore è una nonna orgogliosa

Rumer Willis è in dolce attesa, e per celebrare il lieto evento ha posato per alcune fotografie recentemente condivise su Instagram da Demi Moore.

Rumer Willis è incinta, la grande notizia è stata resa nota da Demi Moore sui social. In una serie di scatti insieme all'attuale fidanzato Derek Richard Thomas, vediamo la figlia della celebre attrice è in posa con il pancione, ad annunciare la buona notizia.

Se interessati alle fotografie potete trovarle sul profilo Instagram di Demi Moore che, da nonna orgogliosa, si è immediatamente prodigata nel condividere la felicità sua e della figlia. "Sto entrando nella mia stravagante era della nonna", si legge nella didascalia di accompagnamento, con Rumer Willis che in un commento dice di "volerle bene".

Certamente le reazioni di amici e parenti, come anche quelle dei fan, non sono tardare a spuntare sul web. Oltre ai tantissimi messaggi positivi e ai commenti dei follower, anche le persone vicine alla famiglia, come Aaron Paul e i parenti vari hanno espresso tutta la loro eccitazione e supporto per questo arrivo.