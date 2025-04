Rumer Willis: “Dormo ancora con mamma Demi Moore. Io e le mie sorelle facciamo il bagno insieme”

Rivelazioni intime nel podcast What in the Winkler: Rumer Willis ha parlato del suo rapporto con la madre Demi Moore svelando abitudini insolite anche con le sorelle.

Rumer Willis, primogenita di Demi Moore e Bruce Willis, ha raccontato alcuni aspetti molto personali della sua vita privata durante l'episodio del 1° aprile del podcast What in the Winkler, condotto da Zoe Winkler Reinis. L'attrice 36enne ha svelato che dorme ancora nel letto con la madre Demi Moore, oggi 62enne, e che condivide il bagno con le sorelle Scout e Tallulah.

Co-sleeping e bagni in comune: lo stile di vita della famiglia Willis-Moore

Demi Moore e Bruce Willis

"Dormo ancora con mia madre e non lo trovo affatto strano", ha dichiarato Rumer Willis, spiegando che queste abitudini sono semplicemente parte del modo in cui è cresciuta. L'attrice, diventata madre della piccola Louetta nel 2023 insieme all'ex compagno Derek Richard Thomas, ha raccontato di praticare il co-sleeping fin dalla nascita della figlia, che compirà due anni il 18 aprile.

"Spero che Lou dorma ancora con me quando avrà la mia età", ha aggiunto l'attrice nel podcast What in the Winkler. Ci tiene a sottolineare, poi, come anche gli adulti cerchino conforto fisico e mentale attraverso la vicinanza: "Noi adulti non sappiamo nemmeno come consolarci da soli. Chiamiamo gli amici. C'è chi beve vino, chi si droga, chi mangia un intero barattolo di gelato".

Ha anche raccontato che lei e le sorelle Scout e Tallulah fanno ancora il bagno insieme. "Alcuni penseranno che sia folle o strano, ma io no", ha dichiarato.

Demi Moore resta in disparte: "Devono trovare la loro strada"

Durante la conversazione, ha anche rivelato che Demi Moore non le ha dato consigli sulla maternità. Il motivo è semplice, spiega: "Vuole che ognuno trovi la propria strada come genitore". Una scelta che rispecchia l'approccio non convenzionale della famiglia Willis-Moore.

Consapevole di essere sempre sotto i riflettori, Rumer Willis ha chiuso la chiacchierata con una frase schietta: "So che, qualunque cosa faccia, ci sarà sempre qualcuno pronto a giudicare me o mia figlia. Ma vado avanti lo stesso".

Un messaggio chiaro: crescerà Louetta secondo il suo cuore, anche se questo vuol dire rompere qualche schema e prendersi la libertà di fare a modo suo.