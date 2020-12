Rudy Giuliani positivo al COVID, le reazioni sui social, da Mark Ruffalo a Mark Hamill

Rudy Giuliani, ex-sindaco di New York e sostenitore del Presidente Trump, è risultato positivo al COVID; le reazioni delle star alla notizia, da Mark Ruffalo a Mark Hamill, non sono state le più diplomatiche.

Anche Rudy Giuliani è risultato positivo al COVID. Il politico repubblicano ex-sindaco di New York, ora avvocato personale del Presidente Donald Trump, ha contratto il virus, come riporta lo stesso Trump su Twitter (via Newsweek).

"@RudyGiuliani di gran lunga il più grande sindaco nella storia di New York, che sta lavorando senza sosta per cercare di provare che le ultime elezioni siano state le più corrotte nella storia degli Stati Uniti, è risultato positivo al virus cinese. Rimettiti presto, Rudy, continueremo noi il lavoro!!!" ha affermato il Presidente in un tweet.

Come c'era d'aspettarsi, comunque, non sono mancate le reazioni social alla notizia da parte di celebrità come Mark Hamill, Bette Midler, Mark Ruffalo o Misha Collins, che hanno colto l'opportunità per rimarcare il recente comportamento di Giuliani e offrire non solo un commento personale, ma anche ammonizioni e consigli per non ritrovarsi nella stessa situazione ("Indossate la mascherina!").

Mark Hamill

"@RudyGiuliani, di gran lunga il più grande cospirazionista nella storia americana, che ha lavorato senza sosta per compromettere la fede nella nostra democrazia al servizio del Presidente più corrotto nella storia degli Stati Uniti è rimasto vittima della congiura del finto virus #Tristezza"

Misha Collins

"Rudy Giuliani non indossava una mascherina viaggiando per il paese e incontrando le persone. Rudy adesso ha il COVID (e molti saranno stati probabilmente contagiati da lui). Non essere Rudy. Interrompi il contagio! Indossa una mascherina".

Bette Midler

"Rudy Giuliani ha messo a rischio di contagio centinaia di persone continuando ad attraversare il paese nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni; foto di Giuliani senza mascherina che abbraccia, bacia altre persone, che si fa si fa le foto con altri Covidioti... È abbastanza da far vomitare. Poverini i dottori e gli infermieri che dovranno curarlo".

Mark Ruffalo

"Scioccante! Inimmaginabile! Dannatamente inevitale! Rudy Giuliani è risultato positivo al COVID-19, stando a quanto riportato dal Presidente Donald Trump."

Emma Vigeland, presentatrice dello show The Majority Report , ha poi fornito un utile riassunto della situazione fino a oggi.

Negli ultimi mesi Rudy Giuliani:

a) Viene apparentemente beccato a mettersi le mani nei pantaloni in un film di Borat.

b) Ha tenuto una conferenza stampa al Four Seasons Total Landscaping [il parcheggio davanti ad un negozio per giardinaggio, tra un crematorio e un sexy shop]

c) Ha sudato talmente tanto che gli si è sciolta la tinta per capelli

d) Ha sonoramente scorreggiato durante un'udienza

e) È risultato positivo al COVID-19

Un'icona

E a proposito di flatulenza...

Mohanad Elshieky, comico

Rudy Giuliani può ora sentire solo i suoi peti.

Al momento, Rudy Giuliani è attualmente in ospedale, dove si sta sottoponendo a cure mediche.